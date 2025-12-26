El Concello defiende la redacción de la nueva RPT frente a las medidas de presión de los bomberos

Los profesionales comunicaron esta semana su renuncia a realizar servicios extraordinarios o fuera de horario Juan Rey-Cabarcos

A comienzos de semana, los profesionales del parque municipal de bomberos de Ferrol hicieron pública, a través de las redes sociales del cuerpo, la decisión unánime de la plantilla de no realizar servicios extraordinarios o fuera de horario habitual. La medida, explicaron en el escrito, busca presionar al gobierno local de cara a alcanzar soluciones ante la situación de “precariedad” que vive el colectivo, así como denunciar que la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Consistorio no contempla un incremento en el número de efectivos.

Ante esta coyuntura, el Concello quiso aclarar esta tarde su posición en el conflicto de cara a “trasladar un mensaje de rigor y responsablidad” a la ciudadanía. Así, en relación a la elaboración de la RPT, desde el ejecutivo se insistió en que la misma fue “negociada y aprobada por la mayoría de los cuatro centrales con representación municipal, por lo que se trata de un documento avalado sindicalmente y concebido para proteger los derechos de los trabajadores”.

En este sentido, el Consistorio apunta que, entre otras cuestiones, la relación busca “racionalizar el uso de horas extraordinarias”, poniendo a modo de ejemplo situaciones como el abono a algún profesional del parque ferrolano de 30.000 euros en concepto de horas extraordinarias en un período de seis meses, nóminas mensuales “que han alcanzado en algunos casos los 20.000” o retribuciones anuales que llegan a los 90.000. De este modo, el gobierno ferrolano incide en que el objetivo de la nueva RPT es “un uso más racional de los recursos públicos y una mejor planificación de los turnos” de este servicio, y, de cara a la plantilla municipal en general, “modernizar la organización interna y clarificar funciones y responsabilidades”, entre otras.

Respecto a las críticas por la falta de efectivos, el Concello señaló dos puntos concretos: por una parte, que el documento contempla la posibilidad de promoción interna de estos profesionales –que pasarían de escala C2 a C1–. Por otra, recuerda que ya hay en marcha un proceso de contratación de siete bomberos conductores, que “reforzará significativamente la plantilla actual, que es de 37 efectivos”. No obstante, también detalla que este procedimiento se encuentra paralizado por las denuncias de varios aspirantes “que no superaron las pruebas, alegando supuestas irregularidades”, una situación que, afirman, se ha trasladado junto con toda la documentación a la Fiscalía “con el fin de aclarar los hechos” y reanudar la convocatoria.

Por último, el ejecutivo avanzó que se ha creado durante dicho procedimiento un listado para dar cobertura a todos los puestos contemplados en la RPT para este servicio, insistiendo en su compromiso “con la seguridad ciudadana, la mejora del servicio de bomberos y una gestión responsable, transparente y ajustada a la legalidad.

Críticas

Tras la denuncia del colectivo, las críticas de las diferentes formaciones políticas no se han hecho esperar. De este modo, el portavoz del grupo municipal socialista, Ángel Mato, instó al Concello a “dar las explicaciones pertinentes” después de “repetir por activa y por pasiva que la RPT era consensuada con los representantes de los trabajadores”. Asimismo, el secretario xeral del PSdeG de Ferrol lamentó que el documento se elaboró “con carácter unilateral sin la participación de la oposición”, recordando que en el último pleno ordinario se incrementó el salario específico de los habilitados nacionales un 225%.

Por último, Mato Escalona aprovechó la ocasión para recordar las carencias del cuadro de personal del Consistorio, señalando, entre otros, que no existen las figuras de supervisores o que no hay trabajadores “para desarrollar la inspección tributaria, la disciplina urbanística o la contratación y el seguimiento jurídico y técnico de los encargos de servicios”.

Por otra parte, desde la formación Coalición de Centro Democrático, sin representación en el pleno, se afeó al alcalde, José Manuel Rey, su gestión municipal, afirmando que “consiste en darle a la ciudad lo que realmente necesita, no lo que más publicidad le de a usted”. En esta línea, la agrupación expresa su apoyo al colectivo, aseverando que el parque debe contar con “una dotación completa”, dado que “trabajar bajo mínimos” repercute en el servicio.