Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Socieadad

El Club de Montaña llama a sus socios a “queimar o turrón” este viernes

Cubrirán una ruta de siete kilómetros entre Neda y Narón desde las 17.00

Montse Fernández
Montse Fernández
26/12/2025 14:46
La ruta del año pasado
La ruta del año pasado
Club Montaña
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Una de las costumbres de estas fechas es que el Club de Montaña Ferrol Alpinista Abrente retome una de sus citas habituales del calendario, “la actividad tradicional, que eufemísticamiente se denomina queimalo turrón”. 

Se trata de una quedada abierta para este viernes, con hora fijada para las 17.00 horas, y el habitual punto de partida en el Albergue de Peregrinos de Neda. 

Desde donde recorrerán siete kilómetros que componen el denominado fondo de la ría, entre las localidades de Neda y Narón. La entidad informa que se repartirá entre los participantes el calendario de 2026.

Rocódromo

Desde el colectivo indican también a sus miembros que ya se puede tramitar la tarjeta federativa del año 2026 y se puede solicitar asimismo el acceso al rocódromo de A Malata para ese ejercicio. 

El Club de Montaña Ferrol recuerda que hasta el 20 de enero “seguirá valiendo el código de acceso al recinto deportivo, pero ya desde la jornada del 21 quienes no hayan tramitado la renovación del permiso no podrán acceder a las instalaciones como el viejo pase. 

Una vez solicitado el acceso, con la tarjeta federativa de 2026 también solicitada en tiempo y forma, no habrá que hacer nada en la aplicación. 

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Así quedaron los dos elementos afectados

Actos vandálicos en el alumbrado navideño de Ferrol
Redacción
Un momento de la visita de Aneiros a la compañía naronesa

Incrementan hasta 1,2 millones las ayudas a la contratación de personas con discapacidad
Montse Fernández
Caio César ya se entrenó esta mañana con sus compañeros

Caio César, el regalo de inverno de O Parrulo Ferrol
Iago Couce
mugardos suceso

Mueren dos personas, padre e hijo, en un incendio en una vivienda en Mugardos
Redacción