El Club de Montaña llama a sus socios a “queimar o turrón” este viernes

La ruta del año pasado Club Montaña

Una de las costumbres de estas fechas es que el Club de Montaña Ferrol Alpinista Abrente retome una de sus citas habituales del calendario, “la actividad tradicional, que eufemísticamiente se denomina queimalo turrón”.

Se trata de una quedada abierta para este viernes, con hora fijada para las 17.00 horas, y el habitual punto de partida en el Albergue de Peregrinos de Neda.

Desde donde recorrerán siete kilómetros que componen el denominado fondo de la ría, entre las localidades de Neda y Narón. La entidad informa que se repartirá entre los participantes el calendario de 2026.

Rocódromo

Desde el colectivo indican también a sus miembros que ya se puede tramitar la tarjeta federativa del año 2026 y se puede solicitar asimismo el acceso al rocódromo de A Malata para ese ejercicio.

El Club de Montaña Ferrol recuerda que hasta el 20 de enero “seguirá valiendo el código de acceso al recinto deportivo, pero ya desde la jornada del 21 quienes no hayan tramitado la renovación del permiso no podrán acceder a las instalaciones como el viejo pase.

Una vez solicitado el acceso, con la tarjeta federativa de 2026 también solicitada en tiempo y forma, no habrá que hacer nada en la aplicación.