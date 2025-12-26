El 2026, un año para revivir el pasado y mirar al futuro museo

La muestra albergará desde pintura hasta objetos cotidianos Cedida

El mismo espacio del Torrente Ballester que todavía luce las pinturas de Segura Torrella servirá de escenario para la primera exposición promovida por la Asociación Amigos do Museo Cidade de Ferrol, con el apoyo del Concello a través de la Concejalía de Cultura. Hace meses que empezó la gestación con la imprescindible colaboración ciudadana, que fue todo un éxito, así como por parte de instituciones y entidades. Comisariada por los historiadores Guillermo Llorca y Esperanza Piñeiro, la propuesta, finalmente prevista para el mes de febrero, revivirá el pasado de la ciudad y de sus habitantes con una selección que incluirá desde pintura hasta objetos cotidianos, una muestra apropiada para reforzar la identidad de los visitantes locales de cara al proyecto más significativo del inminente 2026 en el ámbito cultural de la comarca.

Tal y como adelanta el concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, el centro que albergará esta exposición, “Ferrol no pasado, lembranzas da vida cotiá”, constituirá solo una de las tres edificaciones que está previsto que abarque el museo de la ciudad. En relación a lo que está por venir, el proceso aún está en “estado embrionario”, focalizando en el Torrente Ballester pero ya con la vista puesta en la siguiente etapa, que inaugurará en el número 186 de la calle Magdalena un espacio dedicado al urbanismo ferrolano y en especial al modernismo de Ucha. Asimismo, el edil da cuenta de una tercera etapa a desarrollar en “anos vindeiros”, que consistirá en ofrecer, en otras instalaciones diferentes todavía por concretar, “un museo histórico da cidade”.

Sobre la primera sede, se aprovechará la distribución actual del Centro Torrente Ballester para organizar las distintas propuestas. La parte correspondiente al antiguo Hospital de Caridad, en la entrada, incluye salas como la Bello Piñeiro y Julia Minguillón, que “van estar dedicadas á exposición permanente de obras de pintura de fondos do Concello”, apunta Ponte Far, firmadas por “xente que ten un nome no mundo da pintura, non soamente en Galicia, senón en España”. Asimismo, estas muestras se irán complementando con otras de carácter temporal, que se situarán en el espacio trasero que hoy alberga el homenaje a Ricardo Segura.

Amigos do Museo

En estas últimas salas, denominadas Fernando Álvarez de Sotomayor y Maruja Mallo, se localizará la exposición “Ferrol no pasado, lembranzas da vida cotiá”, que, tal y como describe la presidenta de los Amigos do Museo Cidade de Ferrol, Nona Inés Vilariño, constituirá la “puesta de largo de la asociación”, después de todo el trabajo y compromiso volcado. Esta directiva valora que el apoyo del Concello supone un importante “empujón institucional” para que los habitantes de la zona principalmente, aparte de los visitantes, conozcan la que será la primera sede del museo.

De la misma manera, Vilariño destaca que la selección no se basa en “grandes obras artísticas”, a pesar de que albergue importantes creaciones de una quincena de pintores, según calculó Llorca, como puede ser González Collado, sino que está planteada como un “encuentro tangible y visible con la historia de Ferrol”, continúa la presidenta. Así, se trata de un primer acercamiento a lo que podría ser, tan solo en parte, el futuro museo que trató de bocetar Ponte Far: la primera exposición de la Asociación Amigos do Museo será “un adianto do que queremos que sexa esa terceira sede”, expresa el concejal.

En este caso, la propuesta atenderá a la historia moderna, ya que se exhibirán obras de arte y objetos diversos que datan de los tres últimos siglos, aproximadamente, a pesar de que la mayor parte se atribuyen al período central del XIX y que, debido al origen de buena parte de las piezas, muchas son difíciles de enmarcar en una época concreta.

“Estamos recibindo ofertas de familias que non teñen heredeiros, que teñen cadros valiosos...”, ejemplificó el concejal de Cultura, entre otros muchos casos curiosos, “ata terreos urbanizables para construír unha casa que recorde ás mulleres importantes da historia ferrolá”. Algunas de estas cesiones se convertirán en donaciones una vez se formalice legal y administrativamente el museo de la ciudad, mientras que otra buena parte se devolverá a sus propietarios.

Según apunta Nona Inés Vilariño, salvo excepciones concretas, “prácticamente está finalizada la recogida del material que va a figurar en la exposición”, lo que supone haber superado procesos tan complejos como puede ser la propia conceptualización y selección de elementos, además de haberse realizado las fotografías para incluir en un catálogo que complementará la exposición, prevista en un principio para mediados de enero, aunque finalmente se aplazará al mes de febrero.

Uno de los comisarios, Guillermo Llorca, destacó el enorme interés de la gente por colaborar aportando pertenencias suyas que son, al mismo tiempo, parte del patrimonio, además de poner de relieve la “total disposición” que mostraron desde el principio de esta idea en la Concejalía de Cultura de Ferrol para aportar la financiación.

La cantidad de cesiones posibilita una exposición de grandes dimensiones que no solo permitirá rememorar la vida de las generaciones más veteranas, sino que también se enfoca a las más jóvenes, que son las encargadas de dar el relevo y reconocer el valor de esos mismos tesoros que continúan redescubriéndose en los desvanes.

Por este motivo, Llorca destaca que para la Asociación Amigos do Museo Cidade de Ferrol es particularmente importante la “finalidade didáctica” de esta primera exposición, que se llevará a cabo mediante invitaciones a los distintos centros educativos.

Asimismo, la cooperación se extiende más allá de la administración local y de la ciudadanía, ya que distintas entidades particulares también se sumaron al proyecto aportando algunos fondos, mientras que otras como Exponav les facilita medios necesarios como vitrinas.

“É moito espazo, e aínda así temos para enchelo”, declaró el historiador, agradeciendo la receptividad a una propuesta que constituye solo una pequeña muestra de “todo o museo da cidade que se está empezando a proxectar”. “Unha parte da historia de Ferrol é a vida cotiá, pero hai moitísimos máis campos: o que queremos facer é poñer un grao de area para que a xente recupere a memoria do pasado, que a xente nova vexa como se vivía”, matiza.

En definitiva, a través de más de 200 piezas que son tan variadas como los cuadros pictóricos, las tarjetas postales, las fotografías o los objetos que se usaban en el día a día, la asociación pone a disposición este “aperitivo do moito que se podería facer, e que non ten límites”.