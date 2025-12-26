Adjudicados los trabajos de pavimentación en dos caminos de la parroquia de Doniños

Las dos actuaciones tendrán un plazo de ejecución de un mes Daniel Alexandre

La firma coruñesa José No Martiñán e Hijos Construcciones será finalmente la responsable de acometer los trabajos de aglomerado y reparación de los caminos de A Rega y O Confurco, ambos situados en la parroquia de Doniños. Tal y como explicó esta semana el alcalde, José Manuel Rey, se trata de dos actuaciones “prioritarias” de cara a garantizar la seguridad tanto de conductores como de peatones, dado que son viales “transitados principalmente por vehículos lixeiros” y que, por ello, presentan un grado de deterioro muy elevado.

El proyecto, cuya resolución aún no está reflejada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, tendrá un coste de 62.920 euros, impuestos incluidos, lo que supone un ahorro de cerca de 1.200 euros frente al importe de licitación (64.089), así como un plazo de ejecución de un mes. En este sentido, se espera que la adjudicación oficial y la posterior formalización del encargo se produzca a lo largo del próximo mes de enero, de modo que la intervención, de no presentarse imprevistos, podría estar finalizada en marzo.

Los trabajos

En cuanto a los trabajos en sí, tal y como muestra el pliego de prescripciones técnicas, afectarán a una superficie de 1.052 metros cuadrados en el caso de A Rega y de 785 en O Confurco. De esta forma, el documento recoge que la capa de rodaje en ambos viales presenta “un deterioro evidente” por su uso continuo, “con zonas de fochancas de considerable profundidade”, pero al mismo tiempo sin “afundimentos” en la capa base del aglomerado y sin problemas de afloramientos de agua.

Las obras, por tanto, consistirán en los dos viales en la limpieza de la superficie afectada y de las cunetas –que también serán perfiladas y construidas en aquellos puntos en los que no existan–, el rebacheo y saneamiento del firme, aplicando una capa de mezcla bituminosa en las zonas más dañadas y, posteriormente, una segunda de pavimento asfáltico de seis centímetros de espesor. La intervención se completará con la reposición de la señalización horizontal y vertical –esta última con elementos autoreflectantes y cuerpos de acero galvanizado– y el repintado del camino.

Nueva licitación

Por otro lado, el alcalde también anunció el inicio del proceso de licitación –que aún no se encuentra en la mencionada plataforma estatal– para un segundo paquete de actuaciones en viales del rural ferrolano, concretamente en la parroquia de Brión. Los caminos en los que se intervendrá serán los de As Cruces, O Carril y A Camposa, que presentan “fochancas, fisuras e ondulacións”, además de tramos sin pintar o con la señalización dañada.

En este caso, el proyecto contará con un presupuesto de 73.603 euros, financiados a través de los fondos POS+ 2025 de la Diputación.