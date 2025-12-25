Mi cuenta

Diario de Ferrol

Sociedad

Visitas fuera de plazo debido a la elevada participación en el IV Concurso de Belenes Alfredo Martín

Más de medio centenar de aspirantes han tomado parte en el certamen de 2025

Montse Fernández
25/12/2025 21:31
Belén Orden Tercera día de Navidad
Belén Orden Tercera en el día de Navidad
Jorge Meis
La organización del IV Concurso de Belenes Alfredo Martín no puede estar más satisfecha con el devenir del certamen, al que han concurrido finalmente más de medio centenar de aspirantes de las diferentes modalidades. 

Ana Martín, hija del reconocido belenista ferrolano y principal artífice de esta iniciativa, que busca honrar la memoria de su padre, reconocido como el mayor experto en estas recreaciones de la urbe naval, calificaba lo acontecido esta edición como “una locura”, ya que han sido al final más de 50 las creaciones que han tenido que visitar. “Finalmlente, aunque el plazo remataba el día 22 de diciembre, tuvimos que visitar algunos belenes hasta el día 23, porque fueron tantos que no pudimos cumplir el plazo fijado”, explicaba la experta.

Premios

Como se recordará, al certamen pueden concurrir belenes familiares pero también aquellos que monten desde diferentes asociaciones, colectivos, negocios, etc. Una vez visitados todos el jurado se encargará ahora de escoger a los tres mejores de cada una de las citadas modalidades, es decir, tres premios para belenes infantiles, otros tantos para los familiares y tres más para los de asociaciones. Además, se entregarán también los habituales accésits y habrá sorteos de regalos entre los participantes en esta cuarta edición, tal y como recuerda Ana Martín. 

La decisión de los expertos se dará a conocer el próximo 28 de diciembre, en las instalaciones del Belén de la Orden Tercera, donde se espera que asistan responsables del Concello y la delegación territorial así como de la Autoridad Portuaria, que presta gran soporte a esta iniciativa. 

Sobre la calidad de las presentaciones la hija de Alfredo Martín sostenía al comienzo de las visitas que algunas propuestas tenían “una calidad increíble”, aunque también destacaba la presencia de otros “más modestos y entrañables” y otros “graciosos”. Eso sí, tal y como precisó Martín, “ninguno de ellos nos ha dejado indiferentes”. 

La sucesora de Martín es firme partidaria de que se consolide una ruta de belenismo en Ferrol, “cada Navidad se abren más belenes públicos, eso es lo que queremos apoyar, a nuestra ciudad”, afirmó la belenista ferrolana.

Belén viviente escenificado por el club hípico Equo Alalma

Entre las propuestas de esta edición se ha colado un Belén viviente, que han representado miembros del Club Hípico Equo Alalma y que visitaron desde la organización del certamen, llevándose una grata sorpresa por lo bien interpretados que estaban los pasajes. La propia Ana Martín destacaba el esfuerzo de una iniciativa que, como indicó,  “ha llegado para quedarse”.

