Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Un centenar de cofrades asistirán a la cena benéfica de Dolores a favor de Cáritas Ferrol

Tendrá lugar este sábado en el Lar de Toxos

Redacción
25/12/2025 22:38
cena dolores
El pasado año la cena benéfica se celebró en el Casino Ferrolano
EC
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

La Cofradía de Dolores celebra este  sábado su tradicional cena benéfica de Navidad, un evento que toma un doble cariz, como resaltan desde la organización, puesto que sirve para estrechar lazos entre sus miembros y poner su grano de arena contribuyendo a que una entidad como Cáritas Diocesana Mondoñedo-Ferrol pueda seguir realizando su gran labor.

En esta cuarta edición, explican desde la hermandad de Méndez Núñez, está confirmada la participación de un centenar de asistentes, tanto adultos como menores.

Ellos y ellas disfrutarán de la cita, convocada a las 21.00 horas en la Taberna Lar de Toxos, en la calle Magdalena, donde habrá sorteo de regalos. Para optar a uno de los premios, habrá venta de rifas durante la velada, cuya recaudación también estará destinada a la entidad social.

Además, ese mismo día 27, pero a las 19.00 horas en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Dolores, la cofradía celebra la solemne función en honor a San Juan Evangelista, cuya entrada es libre tanto para hermanos como para el público en general. Cabe recordar que el templo, que estaba siendo sometido a una nueva fase de rehabilitación de sus torres, se despojó de los andamios el pasado viernes 19 de diciembre.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Función navideña, con protagonismo del profesor

La jubilación “viral” del ferrolano Fernando Iguacel después de 35 años en el profesorado del Tirso de Molina
Marta Corral
Mercado Moderno

Ocho marcas y artistas locales unen fuerzas un año más en el Mercado Moderno de Real
Redacción
Día de Navidad gente haciéndose fotos con las luces

De la tardebuena a la Navidad de selfies y cabalgata de vespas en Ferrol
Redacción
Belén Orden Tercera día de Navidad

Visitas fuera de plazo debido a la elevada participación en el IV Concurso de Belenes Alfredo Martín
Montse Fernández