“Siete en tinieblas”, lo último de Ángel Luis Sucasas: “la oscuridad no entiende de edad”

El autor, Ángel Luis Sucasas, vendrá a presentar el ejemplar a Ferrol en el mes de enero

Por tercera vez y bajo el título de “Siete en tinieblas”, Ángel Luis Sucasas vuelve a seguir la estela de algunos de sus referentes en este tipo de formato literario, “de Neil Gaiman a Clive Barker, o el propio Stephen King tiene una obra amplísima como cuentista, y desde luego H.P. Lovecraft”. Esta nueva colección de relatos, que ya tiene previsto traer a Ferrol para presentarlo en el mes de enero, constituye un ejemplar íntegramente dedicado, esta vez sí, a la cara oscura.

Después de aquellos trece textos que había publicado con la editorial Nevsky hace 10 años y otras historias que fueron viendo la luz, el ritmo de Sucasas hace que nunca se le vacíe la despensa y tenga productos listos para salir.

A falta de un proceso que compara con la composición musical o “más próximo a la poesía que a la prosa”, se puso manos a la obra. “Me di cuenta de que me salían dos antologías: una que tenía 16 relatos, que era más luminosa y más esperanzada que ‘La tercera cara de la luna’, y otra que tenía siete relatos más largos, de 40 o 50 páginas, que era más oscura”.

Esta última selección es la que dio lugar a “Siete en tinieblas”, un número a partir del que fue vertebrando una serie de características fundamentales, como la cantidad de “citas sobre el miedo” que incluiría, o abriendo posibilidades de juego con los distintos relatos, en los que observó la “peculiaridad de que si los ordenaba de una cierta manera, empezaba con niños, seguía con adultos y terminaba con ancianos”, parecía que estuviese recorriendo el Enigma de la Esfinge que resolvió Edipo.

Llegar a esta idea fue una satisfacción por constituir una oportunidad para expresar que “este tipo de temas se pueden tocar desde que uno nace hasta que muere, porque la oscuridad no entiende de edad”.

“Una niña que dibuja dioses que luego existen. Dos hermanos malditos por un videojuego. Un blanco y un negro, enamorados y policías, contra los zombis de ojos de luna. Una bruja que transforma tu carne en cosas hermosas. El rey de Los Ángeles y la droga del fin del mundo. Una familia de hermanos obligados a suicidarse en el nombre de Dios Padre. Un viejo, una gasolinera y una mujer que nunca pestañea en el sótano.” Así se presentan los siete relatos en el ejemplar.

El portadista, Alejandro Colucci, se ocupó de completar la cadena identificando el libro con una ilustración de una mano tenebrosa con el mismo número de dedos, que ponen sobre aviso al lector del siete como eje. Tanto el desenlace como el camino, en palabras del propio autor, son un puro baño de oscuridad, algo que ya se podría advertir antes de abrirlo gracias a ese trabajo gráfico. No obstante, “como pasa con Poe, con Machen… con cualquiera de los góticos”, que son leídos por una infinita variedad de gustos, este libro “no creo que sea solo para aquellos que amen el terror”, avisa.

Aunque esta atmósfera permanece desde la primera a la última página, Ángel Luis Sucasas separa unos fragmentos de otros a través de la prosa, abordándola desde un punto de vista más lírico para luego volverse más directo, por ejemplo. Lo mismo ocurre en el plano estilístico: “hay cosas como un país contemporáneo un poco lynchiano y otros relatos que están ambientados más en un estilo Las mil y una noches”.