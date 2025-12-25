Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Ocho marcas y artistas locales unen fuerzas un año más en el Mercado Moderno de Real

El número 140 de la céntrica calle ferrolana se vuelve a convertir en un espacio para ayudar a los pajes reales

Redacción
25/12/2025 22:22
Mercado Moderno
Mercado Moderno
Jorge Meis
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El Mercado Moderno vuelve un año más a abrir sus puertas por Navidad en el corazón de Ferrol. Este espacio impulsado por el talento y la creatividad repite local, llevando ya una semana de ventas en el número 140 de la calle Real. Allí, ocho firmas y artistas de la comarca ofrecen opciones para todos los gustos de cara a ayudar a los pajes más indecisos hasta el 5 de enero.

Una de las veteranas, la artista ferrolana Susana Bermejo, presenta en esta ocasión “una instalación con cajas de luz y un acrílico de gran formato a modo de tríptico”, explica, enumerando que también vende sus prints, calendarios e imanes como novedad. Junto a ella está un año más Blanca Escrigas que, además de sus exitosos almanaques que esta vez dedica a bares y cafeterías de la ciudad, ofrece la edición limitada de esas ilustraciones, así como pañuelos de seda estampados, entre otros.

Sin moverse del ámbito artístico, se estrena en el Mercado Moderno el oleirense Ricardo Rilo, aprendiz de Juan Galdo y Antonio López. “Mi pintura va y viene de la figuración a la abstracción y el dibujo”, traslada. Asimismo, para aquellos que se decanten por la gastronomía, la valdoviñesa Ay! Carmen aporta su ya famosa producción de deliciosas conservas elaboradas en A Fusquenlla.

Estrella María García, por su parte, vuelve al espacio para dar a conocer la cosmética natural, fresca y vegana de la mano de Ringana, mientras que Organicobrand presenta su moda básica y sostenible hecha con algodón orgánico certificado de Galicia. Finalmente, son dos las propuestas que ponen el broche de oro, literal y metafóricamente porque ambas se dedican a las joyas. 2n de Niní diseña una bisutería atemporal con producción limitada y hecha a mano con elementos naturales y NALU crea inspirándose en el medio mariño. Abre de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 21.00 horas.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

cena dolores

Un centenar de cofrades asistirán a la cena benéfica de Dolores a favor de Cáritas Ferrol
Redacción
Función navideña, con protagonismo del profesor

La jubilación “viral” del ferrolano Fernando Iguacel después de 35 años en el profesorado del Tirso de Molina
Marta Corral
Día de Navidad gente haciéndose fotos con las luces

De la tardebuena a la Navidad de selfies y cabalgata de vespas en Ferrol
Redacción
Belén Orden Tercera día de Navidad

Visitas fuera de plazo debido a la elevada participación en el IV Concurso de Belenes Alfredo Martín
Montse Fernández