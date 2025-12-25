Ocho marcas y artistas locales unen fuerzas un año más en el Mercado Moderno de Real

Mercado Moderno Jorge Meis

El Mercado Moderno vuelve un año más a abrir sus puertas por Navidad en el corazón de Ferrol. Este espacio impulsado por el talento y la creatividad repite local, llevando ya una semana de ventas en el número 140 de la calle Real. Allí, ocho firmas y artistas de la comarca ofrecen opciones para todos los gustos de cara a ayudar a los pajes más indecisos hasta el 5 de enero.

Una de las veteranas, la artista ferrolana Susana Bermejo, presenta en esta ocasión “una instalación con cajas de luz y un acrílico de gran formato a modo de tríptico”, explica, enumerando que también vende sus prints, calendarios e imanes como novedad. Junto a ella está un año más Blanca Escrigas que, además de sus exitosos almanaques que esta vez dedica a bares y cafeterías de la ciudad, ofrece la edición limitada de esas ilustraciones, así como pañuelos de seda estampados, entre otros.

Sin moverse del ámbito artístico, se estrena en el Mercado Moderno el oleirense Ricardo Rilo, aprendiz de Juan Galdo y Antonio López. “Mi pintura va y viene de la figuración a la abstracción y el dibujo”, traslada. Asimismo, para aquellos que se decanten por la gastronomía, la valdoviñesa Ay! Carmen aporta su ya famosa producción de deliciosas conservas elaboradas en A Fusquenlla.

Estrella María García, por su parte, vuelve al espacio para dar a conocer la cosmética natural, fresca y vegana de la mano de Ringana, mientras que Organicobrand presenta su moda básica y sostenible hecha con algodón orgánico certificado de Galicia. Finalmente, son dos las propuestas que ponen el broche de oro, literal y metafóricamente porque ambas se dedican a las joyas. 2n de Niní diseña una bisutería atemporal con producción limitada y hecha a mano con elementos naturales y NALU crea inspirándose en el medio mariño. Abre de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 21.00 horas.