Más de un centenar de cofrades asistirán a la cena benéfica de Dolores a favor de Cáritas Ferrol

El pasado año la cena benéfica se celebró en el Casino Ferrolano EC

La Cofradía de Dolores celebra este sábado su tradicional cena benéfica de Navidad, un evento que toma un doble cariz, como resaltan desde la organización, puesto que sirve para estrechar lazos entre sus miembros y poner su grano de arena contribuyendo a que una entidad como Cáritas Diocesana Mondoñedo-Ferrol pueda seguir realizando su gran labor.

En esta cuarta edición, explican desde la hermandad de Méndez Núñez, está confirmada la participación de más de un centenar de asistentes, tanto adultos como menores, un total de 120 personas.

Ellos y ellas disfrutarán de la cita, convocada a las 21.00 horas en la Taberna Lar de Toxos, en la calle Magdalena, donde habrá sorteo de regalos. Para optar a uno de los premios, habrá venta de rifas durante la velada, cuya recaudación también estará destinada a la entidad social.

Además, ese mismo día 27, pero a las 19.00 horas en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Dolores, la cofradía celebra la solemne función en honor a San Juan Evangelista, cuya entrada es libre tanto para hermanos como para el público en general. Cabe recordar que el templo, que estaba siendo sometido a una nueva fase de rehabilitación de sus torres, se despojó de los andamios el pasado viernes 19 de diciembre.