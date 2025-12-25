Los profesionales del parque de bomberos de Ferrol se plantan ante la nueva RPT

El colectivo critica que, tras resolverse las alegaciones, apenas han mejorado las baremaciones Daniel Alexandre

Los profesionales del parque municipal de bomberos de Ferrol comunicaron esta semana su renuncia a realizar servicios extraordinarios o fuera de su jornada laboral habitual ante la situación de “deterioro insostenible” de esta prestación y el “ninguneo continuado por parte de los responsables municipales”.

A través de un duro comunicado publicado en las redes sociales del cuerpo, el colectivo sostiene que su “máxima prioridad” es la seguridad de los vecinos y vecinas de la ciudad naval, pero que la “precariedad” que se vive desde hace años ha alcanzado un punto que “pone en riesgo tanto la eficacia del servicio como la salud laboral de los trabajadores”. La decisión, detalla el escrito, fue tomada por unanimidad en asamblea y tiene como objetivo ejercer presión para que desde el Concello se de respuesta a unas necesidades que, afirman, se han trasladado en múltiples ocasiones al gobierno local.

La “gota que ha colmado el vaso”, afirman, ha sido la aprobación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) anunciada el pasado martes por el alcalde, José Manuel Rey, la cual “ha generado un profundo malestar” entre la plantilla.

En este sentido, un representante del colectivo explicó que, cuando comenzó a redactarse el documento, se trasladó a la parte social “cómo se iba a regir” el mismo en relación, por ejemplo, a las diferentes puntuaciones a la hora de de­sempeñar el servicio –“como la experiencia, la dedicación, los conocimientos...”, relata–. “En un principio, durante su elaboración, la RPT estaba bien, el problema es cuando llegan las valoraciones y vemos que el cuerpo de bomberos no crece”.

Así, el portavoz detalla que, pese a tratarse de una Relación “a futuro”, no se contempla un incremento en el cuadro de personal, pese a ser una de sus demandas históricas, y que las nuevas puntuaciones salariales, especialmente en lo relativo a la peligrosidad y la penosidad, no responden a la realidad de su actividad. Ante esta situación, relata, el colectivo presentó una serie de alegaciones, redactadas por una empresa especializada en elaboración de RPTs, a las que no se dio respuesta hasta el pasado día 23 en Junta de Personal, lográndose un incremento muy reducido en los mencionados baremos.

A este respecto, desde la parte social se criticó duramente que, durante este período para recurrir el texto, se celebró una reunión con el regidor donde se le trasladó la situación del servicio y la problemática de las puntuaciones, incidiendo además en el caso concreto de dos profesionales que con el nuevo documento perderían capacidad económica. El alcalde, afirman, se comprometió a estudiar sus alegaciones y a buscar una solución, cosa que, como denuncian en su escrito, no llegó a suceder, por lo que han tomado la decisión de ejercer medidas de presión.