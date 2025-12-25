La jubilación “viral” del ferrolano Fernando Iguacel después de 35 años en el profesorado del Tirso de Molina

Función navideña, con protagonismo del profesor EC

“Me hice famoso sin quererlo”, dice entre risas Fernando Iguacel Selle al otro lado del teléfono cuando se le pregunta por la sorpresa que la comunidad educativa del Tirso de Molina le tenía preparada el pasado viernes 19 con motivo de su jubilación. El profesor, que trabajó en el centro la friolera de 35 años, se despidió —al menos en el ámbito laboral, puesto que seguramente será inevitable seguir compartiendo cafés con colegas y asistir a actividades— de un colegio del que también fue alumno de los cuatro a los 18 años.

“Me emocioné muchísimo”, admite después de lo que fueron tres días intensos de cariñosas despedidas. Así, relata el homenajeado, todo empezó el miércoles cuando asistió al claustro con el resto de docentes y el director, José Grandal, le dedicó unas emotivas palabras, pidiéndole también a él que dirigiese otras a sus compañeros. Pensó Iguacel que con ese gesto remataría todo, sin saber que lo mejor estaba por llegar.

El jueves, en el marco del festival navideño, el maestro tuvo que intervenir de nuevo delante de las familias y el alumnado que, para la ocasión, había elaborado unas letras en las que se podía leer un enorme y colorido “Gracias, Fernando”. Pero, por si fuera poco, al día siguiente, una jornada en la que llevó a su grupo de 5º de Primaria a visitar belenes con normalidad, la complicidad del claustro logró engañarlo.

“Me llamó el director a su despacho y me dijo que lo acompañase al patio y, al salir, me encontré con todos los chavales formados en filas y yo por el medio, chocando y saludando, parecía Ronaldo”, bromea ilusionado sobre la escena que el Tirso colgó en sus redes y acumula miles de reproducciones. “Es la primera vez que se hace algo así”, destaca, contando que en Infantil llevaban en su honor unas corbatas hechas de papel que después colgaron en un mural. “Por mis clases pasaron miles e, incluso, hay casos en los que he sido el profesor de padres e hijos”, concluye.