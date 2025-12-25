Mi cuenta

Sociedad

Éxito de público y ventas del mercado solidario de La Barroteka para Asotrame

El espacio artístico logró recaudar más de 1.400 euros

Montse Fernández
Montse Fernández
25/12/2025 13:56
Miembros de la Barroteka con la presidenta de Asotrame
Miembros de la Barroteka con la presidenta de Asotrame
El “Market Solidario” organizado por La Barroteka en favor de Asotrame ha sido todo un éxito, logrando recaudar, a través de la venta de piezas hechas a mano por personas usuarias del estudio de cerámica ferrolano y por su artífice, Rubén Ponte, más de 1.400 euros

El proyecto comercializó con fines benéficos piezas artesanales esmaltadas creadas para la ocasión o donadas por unos 80 alumnos y alumnas del centro, además de otras procedentes de anteriores colecciones de Ponte. A todo ello hay que sumar la subasta de un original jarrón “hecho a cuatro manos”, diseñado y creado por La Barroteka, con decoración bordada por Xenuína.

En plena etapa navideña, numerosas personas se acercaron al estudio, situado en Esteiro, para curiosear y comprar, de cara a Papá Noel o Reyes, un detalle único. 

Se vendieron, según detalla Ponte, unas 170 piezas. Incide el impulsor del proyecto que se superaron con creces tanto las visitas como las ventas del pasado año, de modo que avanzó que habrá una tercera edición de la iniciativa en 2026. 

Por su parte, la presidenta de Asotrame, Cristina Piñeiro, se mostró encantada con la respuesta de la ciudadanía y agradeció, de forma especial, la iniciativa de La Barroteka. 

