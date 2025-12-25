El Bambú Club empieza a mostrar su nueva cara un mes y medio después del inicio de las obras

La solera del establecimiento ya se encuentra preparada para la aplicación de las dos capas de hormigón Emilio Cortizas

El pasado 12 de noviembre, la empresa Prosema Noroeste, adjudicataria del contrato de rehabilitación del Bambú Club, inició las obras en el emblemático establecimiento, que se transformará en el primer centro cívico del barrio de Recimil. Un mes y medio después, el local comienza ya a mostrar su nueva cara, habiéndose completado la retirada de elementos de su interior, la apertura del nuevo acceso por la carretera de Castilla y la colocación de la primera capa aislante del suelo.

Tal y como explica la concejala responsable del área de Urbanismo, Blanca García, las instalaciones contarán con dos entradas: la ya mencionada, que será la principal, y una secundaria en la calle Mugardos –entre los números 12 y 13–, conectando de forma eficaz las instalaciones con el mercado municipal de la zona. En este sentido, la edila apunta que se habilitó esta nueva puerta “para igualar la cota del interior y el exterior, haciendo el local accesible”. “También contará con una pequeña marquesina para evitar que la gente se moje los días de lluvia y será acristalada para que entre más luz”, detalla.

Configuración del espacio

A este respecto, García Olivares señala que el centro social contará con ventanas de seguridad tanto en el lado de la calle Ricardo Carvalho Calero como en el de Mugardos, pero que, dada su condición de semisótano y su orientación geográfica, el principal foco de iluminación natural será el frontal. De igual modo, frente a esta puerta principal se encontrarán los nuevos aseos –uno para hombres, otro para mujeres y un tercero accesible–, que estarán limitados al sur por el cañón de la escalera del número 12 de la calle Mugardos. Asimismo, junto a la entrada principal, de espaldas a la pared norte del Bambú Club, se situará el futuro ambigú del establecimiento, que constará de una pequeña barra pegada a la pared y varias mesas para que los usuarios “puedan venir a echar la partida y socializar”.

La concejala Blanca García explicando el sistema “Cavity” Emilio Cortizas

En este espacio se encuentra también el primero –y más grande– de los murales de González Collado, que ocupa la práctica totalidad de la pared este de la superficie destinada a la cafetería. Los restantes, más reducidos y que a día de hoy se encuentran cubiertos para protegerlos durante las obras de reforma, están en los espacios reservados a salas polivalentes y serán restaurados en un futuro.

Usos múltiples

Al igual que se plantea hacer en el futuro centro cívico de Ultramar, la mayoría del espacio interior del establecimiento se destinará a espacios de usos múltiples. Por una parte, entre las escaleras de los números 11 y 12 de la calle Mugardos se crearán dos grandes salas diáfanas y, por otra, entre el 12 y el 13 serán cuatro estancias más reducidas, además de un pequeño almacén. No obstante, como explica la responsable de Urbanismo, se ha optado por una tabiquería de tipo móvil en todas ellas, de forma que pueda ampliarse o reducirse la superficie en caso de necesidad –por ejemplo, para incrementar el aforo en eventos culturales– o bien para crear salas independientes y permitir la celebración de diferentes actividades al mismo tiempo.

El último segmento del local, desde el número 13 hasta el final del establecimiento, se destinará a una sala de juntas, otras dos zonas de almacenamiento y un cuarto donde se situará el sistema de climatización, que funcionará mediante aerotermia, apostando así por la eficiencia.

El futuro acceso secundario al local social desde el mercado municipal de Recimil Emilio Cortizas

En cuanto a la solada, que es la fase de las obras que ya se está acometiendo, Blanca Gacía explica que se está empleando una tecnología conocida como “cavity”. Básicamente, este ingenio consiste en una cobertura de polímero compuesta de pequeñas cavidades cúbicas conectadas entre sí –de ahí su nombre– “que lo que hace es tener una ventilación para que la humedad del suelo no suba” a la superficie. Sobre esta, detalla, se coloca un mallazo de acero y sobre todo ello se extienden dos capas de hormigón –de hecho, la cota se bajó un total de diez centímetros para que, una vez se termine, quede al mismo nivel que la calle–. Por último, las carpinterías metálicas y acabados del local mantendrán la línea estética del resto del barrio, con estructuras de aluminio blanco y cristales de seguridad con rotura del puente térmico.

Retos de la actuación

En cuanto a los retos inesperados que está presentando el proyecto, la responsable de Urbanismo señala que no se ha encontrado nada fuera de lo previsto más allá de filtraciones de agua en algunas de las bajantes y acometidas. Asimismo, algunos de los forjados del techo han quedado al descubierto por las propias características del inmueble –que empleaba, como muchas otras construcciones de la época, arena de playa entre sus materiales–, pero la edila señala que se les aplicará un tratamiento específico, se repararán y posteriormente irán cubiertos por el falso techo.

Por otra parte, respecto a la alerta vecinal por el apuntalado de un portal anexo a las obras, García Olivares explicó que para todos estos proyectos se realiza un “protocolo de grietas” para registrar desperfectos ya existentes antes del inicio de los trabajos, como es este caso. No obstante, la concejala asegura que el deterioro se dio en un punto exento del edificio y que no hay riesgo de derrumbe.