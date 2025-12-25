De la tardebuena a la Navidad de selfies y cabalgata de vespas en Ferrol

Gente haciéndose fotos con las luces Jorge Meis

La jornada de Nochebuena Ferrol fue un hervidero de gente desde el mediodía. En calles como la Magdalena o Pardo Bajo no cabía un alfiler, compartiendo espacio diferentes generaciones, que aprovecharon la ya denominada “Tardebuena” para reunirse con amigos antes de una noche más familiar. Conciertos como el de Nuevo Plan en la cafetería Sevilla convirtieron también la calle Galiano en punto de encuentro de ese “tardeo”, que tras la cena volvió a dar paso a las salidas nocturnas, aunque ya con menos abarrote de público.

Toda esta fiesta vino después de la jornada más infantil, la cabalgata de Papá Noel, que comenzó por la mañana en el barrio de Caranza y que, por la tarde, llegó al entorno de A Magdalena para poder disfrutar de las últimas visitas del señor de Laponia antes de despedirse hasta el próximo año.

Ya en la mañana de Navidad, la visita nocturna a los hogares se plasmó en árboles llenos de regalos de los que pudieron disfrutar en la jornada de ayer los niños y niñas, que ya no tienen que esperar a Reyes para recibir sus regalos.

Pero fueron los adultos los más madrugadores en cuanto a salir a la calle. Quemar el turrón con unas caminatas o footing mañanero fue la opción de los que más se cuidan, animados, además, por una mañana que comenzó muy soleada, en la que se dejaron ver por la zona rural de Ferrol las motos del Vespa Club Rías Altas, que hicieron su particular cabalgata.

Gente haciendo deporte Jorge Meis

Tras jornadas musicales, con panxoliñas en la calles, este viernes 26 la programación prosigue con actividades en los distintos concellos. En Narón, continúan los talleres en el antiguo molino de Xuvia –Cimix–, de 11.30 a 18.00 horas, y en As Pontes, hoy se celebra un concierto de Navidad, a las 19.30 horas, en la Casa da Cultura, a cargo del conjunto de cámara Ensamble Iulius XIII.

En Ferrol permanece abierta la cúpula de los Reyes Magos, en Armas, y la pista de hielo en el Cantón, con horario de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 23.00 horas.