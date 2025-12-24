Receta | Crema de nécoras

Receta de crema de nécoras

Ingredientes

Tres nécoras

250 gramos de gambas

250 gramos de mejillones

Medio pimiento rojo

Medio pimiento verde Un puerro

Una cebolla

Un calabacín

250 gramos de tomate triturado

Una copa pequeña de coñac

Sal, pimienta, laurel y perejil

Elaboración

Partimos en cuatro trozos nuestras nécoras y le quitamos las cabezas a las gambas. Lo rehogamos todo en una sartén con aceite y echamos coñac. Prendemos el alcohol para flamear y sacamos y reservamos.

En la misma sartén añadimos los pimientos, el puerro, la cebolla y el calabacín picados en trozos pequeños y los rehogamos hasta que estén bien pochados. Cuando estén tiernas, echamos el tomate triturado y una cucharadita de pimentón.

Abrimos al vapor los mejillones bien limpios y los reservamos.

En una olla ponemos un litro de agua, el agua que soltaran los mejillones, las cabezas de las gambas y las nécoras, añadimos una hoja de laurel y cocinados 10 minutos. Machacamos las nécoras y las cabezas de las gambas para sacarles todo su rico jugo y lo colamos para eliminar las partes duras.

Añadimos las verduras pochadas en el caldo limpio. Cuando estén bien cocidas, se echan en el vaso de la batidora junto al caldo y los mejillones. Se puede pasar también por el chino para que quede una crema muy fina.