Ferrol

Un portador denuncia a la Cofradía de Dolores y a un responsable ante la AEPD

La hermandad había abierto un expediente informativo que todavía sigue en curso

Redacción
23/12/2025 23:14
Portadores de San Juan Evangelista en la Semana Santa de 2024
Portadores de San Juan Evangelista en la Semana Santa de 2024
Jorge Meis
Un cofrade ferrolano ha denunciado a la hermandad de Dolores y a uno de sus responsables ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por una presunta vulneración en el tratamiento de sus señas, avanzando que el caso podría llegar también al Juzgado. 

Los hechos se remiten al mes de octubre, cuando se convocó una reunión de los integrantes de San Juan Evangelista, colectivo que forma parte de la mencionada cofradía y al cual pertenece el denunciante. 

Entendiendo que la cita no cumplía con el marco establecido, el cofrade hizo constar su disconformidad enviando un correo electrónico a la organización matriz, siendo contestado por su presidente al día siguiente. 

No obstante, lejos de haberse quedado en un intercambio de opiniones escritas, el día 26, en el transcurso de la mencionada reunión —a la que no pudo acudir este cofrade—, “con una asistencia de entre 30 y 40 personas”, el responsable del Tercio “saca su dispositivo móvil y comienza a dar lectura a dichos documentos, no siendo persona autorizada para ello, y no ostentando cargo alguno que le permita el acceso a esos documentos privados”, reza la denuncia registrada. 

El demandante, “funcionario público y miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, considera “fundamental” la salvaguarda de sus datos personales, un extremo que trasladó a la Cofradía de Dolores, desde donde se abrió un expediente informativo que, según el afectado, “se está dilatando en el tiempo” adrede. 

Así, ante la “dejadez” en la resolución y tras “darles la oportunidad” de una aclaración y disculpa que no se produjo, decidió trasladarlo a la AEPD y pide, asimismo, el cese del responsable de San Juan. 

Por su parte, desde la hermandad aseguran que no les constan denuncias e insisten en que la investigación en el marco del expediente está todavía abierta. 

