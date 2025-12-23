Tres generaciones de rock ferrolano en un único cartel: Window Pane, Mentah y Ghorxa

Los integrantes de Window Pane compartirán escenario con Mentah y Ghorxa Iván Rouco

La actividad en la sala Urania no para y este fin de semana será escenario de un triple concierto en el que sonarán proyectos ferrolanos de distintas generaciones que conviven en el ámbito del rock local, con sus múltiples particularidades.

Window Pane, Mentha y Ghorxa serán las tres bandas protagonistas de este mismo sábado 27, a partir de las 22.00 horas.