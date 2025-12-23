Reganosa entra en la generación renovable con activos propios, con la adquisición de Saltos del Cinca

La compra supone hacerse con tres centrales hidroeléctricas de 19 MW Cedida

El grupo Reganosa –referente mundial en la gestión de infraestructuras energéticas y propietaria de la terminal de gas natural licuado de Galicia, en Mugardos– entra en la generación renovable con activos propios, al adquirir el 99,88% del capital de Saltos del Cinca S.A. a Plenium Partners, gestor del vehículo de inversión alternativa Helia II, y su socio Bankinter Investment. La firma es propietaria de tres centrales hidroeléctricas en Aragón y presta servicio de operación mantenimiento en el ámbito de la energía hidráulica.

Se trata de una actuación que se financiará íntegramente con fondos propios, sin recurrir a endeudamiento ni a aportaciones adicionales de los socios.

Dos de las centrales se sitúan en tramos altos del río Cinca y la tercera en un tramo inferior, formando un aprovechamiento hidroeléctrico en cascada. Las instalaciones operan en régimen fluyente, reutilizando de forma sucesiva el mismo caudal: el agua turbinada en Arias I alimenta posteriormente Arias II y, a través del canal correspondiente, la central de Ariéstolas, antes de su devolución al cauce. Esta explotación encadenada maximiza la eficiencia energética del sistema y se desarrolla siempre bajo una gestión estricta de los caudales concesionales y ecológicos, en coordinación con los usos prioritarios de la cuenca, garantizando la protección ambiental del conjunto del río.

En conjunto suman casi 19 MW de potencia instalada, distribuida de forma prácticamente homogénea entre las tres instalaciones y son soportadas por un equipo propio de personal de mantenimiento y operación de las centrales.

Con esta operación Reganosa avanza en la diversificación de su actividad, refuerza su posicionamiento en la transición energética y añade a su cartera activos renovables complementarios a los proyectos que ya desarrolla en este ámbito. Asimismo, la incorporación de generación hidroeléctrica permitirá integrar una fuente renovable y competitiva en los consumos energéticos del grupo, mejorar su rentabilidad y ampliar sus capacidades técnicas y de prestación de servicios a terceros, tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Plenium Partners es una firma de inversión especializada en energía e infraestructuras sostenibles en Europa. La compañía acumula a día de hoy una inversión superior a 7.500 millones de euros, ampliamente diversificada en el ámbito de las infraestructuras sostenibles.

Por su parte, Bankinter Investment, con un capital comprometido por los inversores que supera los 5.200 millones de euros, ha seguido, en todos sus vehículos, el modelo de asociarse, en exclusiva, con un socio experto en cada segmento de inversión, como energías renovables, sostenibilidad, residencias de estudiantes, sector hotelero, etc.