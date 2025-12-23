Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cultura

Recuperado y entregado el concurrido premio Carvalho Calero

Francesco Martín Traficante y Lourenço Álvarez son los ganadores de esta XXII edición del certamen

Redacción
23/12/2025 20:56
Lourenço Álvarez
Lourenço Álvarez recibe uno de los galardones
Jorge Meis
Francisco Martín Traficante Pérez y Lourenço Álvarez Ruiz son los dos nombres ganadores de la XXII edición del premio de investigación lingüística, ensayo y creación literaria Carvalho Calero, tal y como se anunció este mismo martes en la gala celebrada en el teatro Jofre. El acto estuvo presidido por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompañado del concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, y también contó con la asistencia de figuras cercanas al intelectual que pone nombre al galardón y al que se aprovechó para rendir homenaje desde el Concello.

Entre estas personas vinculadas, de una forma o de otra, al ilustre profesor universitario, escritor y académico Ricardo Carvalho Calero, estuvo presente su propia hija, María Victoria Carballo-Calero, el lingüista Xosé Martinho Montero Santalha y la exalumna y amiga del homenajeado Delia Vázquez Vázquez.

Para poner sintonía a la ceremonia, la Banda Ferrolá de Música inauguró el acto con las primeras notas, precediendo a la intervención del concejal de Cultura, y continuando después con un repertorio en el que destacaron temas populares de Galicia como “Unha noite na eira do trigo”, antes de las distintas semblanzas sobre la figura de Carvalho Calero, o “Negra Sombra”, para la despedida.

El ganador en la categoría de Investigación lingüística o ensayo, Francesco Martín Traficante, presentó un trabajo titulado “O galego lingua nacional... ou lingua autonómica?”. Por su parte, Lourenço Álvarez venció en la sección de creación literaria con “O portão verde”, entre un total de 63 propuestas que fueron presentadas al certamen.

Traficante Pérez, ganador de uno de los premios
Francesco Martín Traficante Pérez, ganador de uno de los premios
Jorge Meis

Según resaltó José Manuel Rey Varela en su discurso, el premio Carvalho Calero “volve ocupar o lugar que merece no panorama cultural ferrolán e galego, e que non é outro que o de ser un espazo de recoñecemento, reflexión e compromiso coa nosa literatura”, además de celebrar que se trata de un galardón con el que se “reafirma a vontade de Ferrol de ser unha cidade activa culturalmente”.

La recuperación del premio coincide además con la inauguración, en septiembre de este mismo año, de la cátedra institucional Ricardo Carvalho Calero de la Universidade de Santiago de Compostela, cuyo acto de presentación también contó con representación del Concello a través del edil José Antonio Ponte Far.

