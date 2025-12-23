Menos del 28% de los nuevos contratos son indefinidos

Trabajos de transformación de la avenida de As Pías, el pasado 4 de junio Jorge Meis

El 72,4% de los contratos de trabajo que se firmaron en Ferrol el pasado mes de noviembre son de duración temporal, una proporción que prácticamente no entiende de distinción por sexos. Según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística, el mes pasado hubo 623 vecinos de la ciudad naval que fueron contratados y, de ellos, solo 174, es decir, el 72% lo hicieron por un periodo indefinido. En el caso de las mujeres, se registraron en el Servicio Público de Empleo Estatal –SEPE– 632 contratos laborales, de los que 172 no tienen una duración preestablecida.

La situación ha variado ligeramente en los últimos años. Exceptuando el ejercicio posterior a la pandemia, 2021, en el que todavía existían ciertas restricciones y muchos temores por una recidiva del virus y su impacto en la economía, tanto el número de contrataciones como la temporalidad han ido reduciéndose. El pasado mes de noviembre ha sido el que menos contrataciones ha registrado en el último lustro –1.255–, por debajo incluso del 2020, en el que hubo 1.416, aunque también fue el que más equilibrio por sexo en lo que respecta a la duración de los acuerdos ha mostrado (172 mujeres y 174 hombres). En todo caso, la temporalidad sí que ha repuntado más en la población femenina, que pasó de más de un 30% de contratos indefinidos en noviembre del año pasado a algo más del 27% del actual. En el caso de los hombres, la evolución es prácticamente plana: casi el 28% de contratos de larga duración al 28,4% actual.

Diferente casuistica

En el otro gran concello de la comarca, Narón, la evolución es diferente y no se da el empate técnico de Ferrol. Hay actualmente más temporalidad en la población femenina que en la masculina –en concreto, cuatro puntos: 76% de las mujeres y 72% de los hombres–, pero la distancia se ha reducido este último año: ellas han firmado más contratos que los varones (370 por 338) pero menos que en noviembre de 2024 (408) y, al mismo tiempo, se ha reducido la temporalidad: ahora afecta al 76,2%, cuando el año pasado afectaba a ocho de cada diez contratos; por contra, en los hombres se da la circunstancia contraria: el aumento en el número de contratos hace crecer también la temporalidad: del 67,5% de 2024 al 72,2 de este ejercicio.

El comportamiento del mercado laboral en los otros dos grandes municipios de Ferrolterra también mejora las cifras de 2024. Así, en Fene no solamente se ha incrementado la contratación, sino que lo ha hecho a través de los acuerdos de duración indefinida. De este modo, se ha superado el centenar en ambos sexos –11 más en hombres y ocho en mujeres–, pero, además, ha sido sobre la base de un aumento de los contratos sin fecha de remate: entre los hombres se pasó de los 26 a los 36 y en mujeres de los 18 a los 25.

En lo que respecta al municipio de As Pontes, en el contexto de unas semanas especialmente positivas, con el mayor descenso de desempleo de toda la zona, los datos sobre la estabilidad en el mercado laboral también apuntan en esa misma dirección. En la población masculina se firmaron solo dos contratos más que hace un año, pero lo más destacado es que el número de indefinidos pasó de los 38 a los 48, de modo que son más los de este tipo que los temporales –37–. En el caso de la población trabajadora femenina, es cierto que se ha registrado una disminución en el número total de contrataciones –de 91 a 80– en el mes de noviembre, pero, sin embargo, aumentan los de duración indefinida un 25% y bajan casi en la misma proporción los temporales.

En el resto de los concellos se dan casuísticas diferentes, pero, en la parte positiva, llama la atención el caso de Pontedeume, que no solo mejora en este índice, al subir de los 107 a los 119 contratos, sino que lo hace a costa de duplicar el número de los que son indefinidos: son 44 por los 20 del año pasado.

El mayor incremento en términos porcentuales lo aporta Moeche, que en noviembre de 2024 registró apenas seis contratos laborales, por los 15 del actual.

En esa misma tendencia creciente se encuentra también Mugardos, que alcanzó los 85 por los 64 del mismo mes del ejercicio anterior. El dato más relevante es que se dispara la estabilidad: se duplica en los hombres y pasa de siete a quince en las mujeres.

Valdoviño y Cariño cierran el capítulo de evolución positiva. El primero registró 62 contrataciones el penúltimo mes de 2024, por las 79 de este año, con más actividad en la población femenina –43– que la masculina –36–. Y el segundo presenta un resultado espectacular: de 20 empleos nuevos se pasa a 43, duplicando los femeninos.