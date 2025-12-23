La playa de Caranza amanece repleta de "conas de vella"

Uno de los ejemplares avistados en el arenal de Caranza cedida

Vecinos del barrio de Caranza que acostumbran a pasear por el entorno de la playa se mostraron sorprendidos esta mañana al encontrar en su recorrido por el arenal numerosos seres acuáticos nunca antes vistos y con apariencia de medusa.

Se trata de un molusco habitual de las costas gallegas que vive entre las rocas. Se la conoce con muchos nombres: cona de vella, liebre de mar, teta do mar, pixa porca, borracha, tinteiro, tinteira o limacha. Su nombre científico, como confirmó el biológo marino Joám Luis "Cesio" a este periódico.

Entre la ciudadanía es un ser prácticamente desconocido que se puede observar en arenales tras episodios de mareas vivas y que ha provocado llamadas a los servicios de emergencias en algunos avistamientos sucedidos en las Rías Baixas.

Cabe citar que se trata de un ser marino totalmente inofensivo, con una apariencia viscosa y con un tamaño variable que puede alcanzar los 20 centímetros. Algunos pueden ser de color negro, marrón o amarillo. Aunque no tiene veneno sí que pueden segregar una sustancia blanca cuando son molestados por otro animal o personas.

Los expertos recomiendan devolverlos al mar o no hacerles nada en caso de uno de estos avistamientos y evitar así que puedan resultar dañados.

Este molusco vive en los fondos marinos que están cubiertos de vegetación, pudiendo vivir hasta a unos 20 metros de profundidad y es capaz de soportar amplias variaciones de temperatura y salinidad. Otra característica de estos animales marinos es que son hervíboros y hermafroditas.