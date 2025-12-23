Mi cuenta

Diario de Ferrol

Naturaleza

La playa de Caranza amanece repleta de "conas de vella"

Se trata de un molusco habitual en la costa gallega aunque pocas veces visto por esta zona

Montse Fernández
Montse Fernández
23/12/2025 12:32
Uno de los ejemplares avistados en el arenal de Caranza
cedida
cedida
Vecinos del barrio de Caranza que acostumbran a pasear por el entorno de la playa se mostraron sorprendidos esta mañana al encontrar en su recorrido por el arenal numerosos seres acuáticos nunca antes vistos y  con apariencia de medusa.

Se trata de un molusco habitual de las costas gallegas que vive entre las rocas. Se la conoce con muchos nombres: cona de vella, liebre de mar, teta do mar, pixa porca, borracha, tinteiro, tinteira o limacha. Su nombre científico, como confirmó el biológo marino Joám Luis "Cesio" a este periódico.

Entre la ciudadanía es un ser prácticamente desconocido que se puede observar en arenales tras episodios de mareas vivas y que ha provocado llamadas a los servicios de emergencias en algunos avistamientos sucedidos en las Rías Baixas. 

Cabe citar que se trata de un ser marino totalmente inofensivo, con una apariencia viscosa y con un tamaño variable que puede alcanzar los 20 centímetros. Algunos pueden ser de color negro, marrón o amarillo. Aunque no tiene veneno sí que pueden segregar una sustancia blanca cuando son molestados por otro animal o personas.

Los expertos recomiendan devolverlos al mar o no hacerles nada en caso de uno de estos avistamientos y evitar así que puedan resultar dañados.

Este molusco vive en los fondos marinos que están cubiertos de vegetación, pudiendo vivir hasta a unos 20 metros de profundidad y es capaz de soportar amplias variaciones de temperatura y salinidad. Otra característica de estos animales marinos es que son hervíboros y hermafroditas.

