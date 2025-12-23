La Nochebuena en Cuerda Floja se celebra con una de sus foliadas y un brindis por el 2026

Gaiteiros en la primera foliada convocada en Cuerda Floja, que tuvo lugar en octubre del año pasado Jorge Meis

Antes de terminar el año, desde Cuerda Floja responden al interés de los más “foliadeiros” por repetir tradición y proponen acercarse al local este miércoles 24, día de Nochebuena, entre las 17.00 y las 21.00 horas.

Es preciso ir cargados de instrumentos o simplemente de energía navideña para celebrar esta repichoca de Nadal, en la que se brindará con un cava para dar la bienvenida al 2026.