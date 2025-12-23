Fiesta
La Nochebuena en Cuerda Floja se celebra con una de sus foliadas y un brindis por el 2026
Desde el local ferrolano invitan a una "previa" a la cena para continuar la tradición
Antes de terminar el año, desde Cuerda Floja responden al interés de los más “foliadeiros” por repetir tradición y proponen acercarse al local este miércoles 24, día de Nochebuena, entre las 17.00 y las 21.00 horas.
Es preciso ir cargados de instrumentos o simplemente de energía navideña para celebrar esta repichoca de Nadal, en la que se brindará con un cava para dar la bienvenida al 2026.