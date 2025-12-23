Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fiesta

La Nochebuena en Cuerda Floja se celebra con una de sus foliadas y un brindis por el 2026

Desde el local ferrolano invitan a una "previa" a la cena para continuar la tradición

Redacción
23/12/2025 19:52
Tres gaiteiros en la primera foliada convocada en Cuerda Floja, que tuvo lugar en octubre del año pasado
Gaiteiros en la primera foliada convocada en Cuerda Floja, que tuvo lugar en octubre del año pasado
Jorge Meis
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Antes de terminar el año, desde Cuerda Floja responden al interés de los más “foliadeiros” por repetir tradición y proponen acercarse al local este miércoles 24, día de Nochebuena, entre las 17.00 y las 21.00 horas. 

Es preciso ir cargados de instrumentos o simplemente de energía navideña para celebrar esta repichoca de Nadal, en la que se brindará con un cava para dar la bienvenida al 2026.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Músicos de la escuela de Ortigueira

Las escuelas de música de Ortigueira y As Pontes reciben subvención de la Xunta
Redacción
Trabajos de transformación de la avenida de As Pías, el pasado 4 de junio

Menos del 28% de los nuevos contratos son indefinidos
X. Fandiño
Los integrantes de Window Pane compartirán escenario con Mentah y Ghorxa

Tres generaciones de rock ferrolano en un único cartel: Window Pane, Mentah y Ghorxa
Redacción
Dos millones de espectadores avalan la propuesta de la compañía Jamming

Del flamenco y folclore afrocubano de Pátax a una Jamming Sessions guiada por el público en Ferrol
Redacción