La Cocina Económica de Ferrol reduce su factura en 27.000 euros gracias a los donativos en especie

El alcalde hará este miércoles la tradicional visita a la entidad Daniel Alexandre

La Cocina Económica ha informado días atrás que después de seis meses desde la reorganización del servicio, tras prescindir de personal en la cocina, “hemos seguido recibiendo vuestros importantísimos donativos en especie”, que aumentan considerablemente en estas fechas.

Así, han hecho público el impacto que esas donaciones tiene en la economía de la institución solidaria, tras haber podido ahorrar 27.385 euros en el referido servicio externo, lo que equivale a una reducción de costes en el mismo del 19,62% .

Desde la entidad social se señala que esta cifra es “clave” para “apuntalar la sostenibilidad del nuevo modelo” aplicado, que ha obligado a cerrar la renovada cocina del centro para externalizar el servicio de comida.

La institución ha mantenido en este tiempo los donativos en especie, a excepción del pescado fresco sin limpiar, “por carecer de personal para procesarlo”, como señalan.

El resto de productos tendrán un uso directo en el comedor (como la fruta, postres lácteos, leche, cacaos, cafés solubles, galletas, bollería o embutidos) o bien se remitirán al servicio de cátering contratado para que los preparen, siendo descontados de la factura final que la Cocina Económica debe abonar a la empresa.

Así, indican que “la optimización máxima de recursos tan valiosos, que se han encarecido tanto, es vital para garantizar nuestros servicios”.

Menús especiales

Por otra parte, la entidad ha hecho públicos los platos que se van a servir estos días, entre el 22 y el 25 de diciembre.

Así, en la jornada de este miércoles se ofrecerá a los comensales (del orden de 150 al día) un almuerzo a base de crema de marisco, pavo en salsa de champiñones con patata asada y, de postre, flan de turrón. Todo ello acompañado de pan, agua y café con leche.

Por su parte la cena de Nochebuena constará de jarrete de ternera asada con patata panadera y pimientos. Asimismo, se servirán también postres navideños, además del pan, agua y café con leche o cacao. Además, se sirve una opción baja en sal para quienes deban seguir una dieta hiposódica. En este mismo día el alcalde visitará las instalaciones.

Para el 25 de diciembre las personas que hacen uso del espacio podrán degustar un menú compuesto por langostinos al horno con aderezo de ajo y perejil; filete de merluza en salsa marinera con guisantes y patatas al vapor. Postres navideños, pan, refresco y agua completan la propuesta gastronómica de la jornada festiva.

La cena de este día no se sirve en el local pero se ofrecerá el menú para llevar compuesto por bocadillo, fruta y agua.