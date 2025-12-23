Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad 

La Cocina Económica de Ferrol reduce su factura en 27.000 euros gracias a los donativos en especie

La entidad ha informado también de los menús especiales para estas fechas señaladas con platos con ternera, merluza y marisco

Montse Fernández
Montse Fernández
23/12/2025 16:16
Cociña Económica
El alcalde hará este miércoles la tradicional visita a la entidad 
Daniel Alexandre
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La Cocina Económica ha informado días atrás que después de seis meses desde la reorganización del servicio, tras prescindir de personal en la cocina, “hemos seguido recibiendo vuestros importantísimos donativos en especie”, que aumentan considerablemente en estas fechas.

Así, han hecho público el impacto que esas donaciones tiene en la economía de la institución solidaria, tras haber podido ahorrar 27.385 euros en el referido servicio externo, lo que equivale a una reducción de costes en el mismo del 19,62% . 

Desde la entidad social se señala que esta cifra es “clave” para “apuntalar la sostenibilidad del nuevo modelo” aplicado, que ha obligado a cerrar la renovada cocina del centro para externalizar el servicio de comida. 

La institución ha mantenido en este tiempo los donativos en especie, a excepción del pescado fresco sin limpiar, “por carecer de personal para procesarlo”, como señalan. 

El resto de productos tendrán un uso directo en el comedor (como la fruta, postres lácteos, leche, cacaos, cafés solubles, galletas, bollería o embutidos) o bien se remitirán al servicio de cátering contratado para que los preparen, siendo descontados de la factura final que la Cocina Económica debe abonar a la empresa. 

Así, indican que “la optimización máxima de recursos tan valiosos, que se han encarecido tanto, es vital para garantizar nuestros servicios”.

Menús especiales

Por otra parte, la entidad ha hecho públicos los platos que se van a servir estos días, entre el 22 y el 25 de diciembre

Así, en la jornada de este miércoles se ofrecerá a los comensales (del orden de 150 al día) un almuerzo a base de crema de marisco, pavo en salsa de champiñones con patata asada y, de postre, flan de turrón. Todo ello acompañado de pan, agua y café con leche. 

Por su parte la cena de Nochebuena constará de jarrete de ternera asada con patata panadera y pimientos. Asimismo, se servirán también postres navideños, además del pan, agua y café con leche o cacao. Además, se sirve una opción baja en sal para quienes deban seguir una dieta hiposódica. En este mismo día el alcalde visitará las instalaciones

Para el 25 de diciembre las personas que hacen uso del espacio podrán degustar un menú compuesto por langostinos al horno con aderezo de ajo y perejil; filete de merluza en salsa marinera con guisantes y patatas al vapor. Postres navideños, pan, refresco y agua completan la propuesta gastronómica de la jornada festiva.

La cena de este día no se sirve en el local pero se ofrecerá el menú para llevar compuesto por bocadillo, fruta y agua. 

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Domus Vi Narón tarjetas de Navidad niños del Santiago Apostol

El CPR Santiago Apóstol comparte ilusión y solidaridad con varias entidades de Ferrolterra
Montse Fernández
La compra supone hacerse con tres centrales hidroeléctricas de 19 MW

Reganosa entra en la generación renovable con activos propios, con la adquisición de Saltos del Cinca
Redacción
Uno de los ejemplares avistados en el arenal de Caranza

La playa de Caranza amanece repleta de "conas de vella"
Montse Fernández
Los socios de Kelea, Óscar Naveiras, Christian Balsa, Santi Vidal, José Antonio Ortega, de izquierda a derecha

La mentalidad empresarial que triunfa en Silicon Valley, llega a Galicia
Redacción