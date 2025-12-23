El CPR Santiago Apóstol comparte ilusión y solidaridad con varias entidades de Ferrolterra

Domus Vi Narón tarjetas de Navidad niños del Santiago Apostol Daniel Alexandre

Un año más por estas fechas, alumnos del CPR Santiago Apóstol de Narón han vuelto a demostrar su compromiso con la solidaridad y los valores humanos a través de una iniciativa en la que ha vuelto a tomar parte todo el alumnado del centro, desde Educación Infantil hasta Secundaria.

Como informan desde el mismo, durante los últimos días, “los niños elaboraron con mucha ilusión pequeños regalos y postales navideñas que posteriormente entregaron a distintas entidades” de la comarca de Ferrolterra como Asociación Chamorro, ASCM, Asociación de Persoas Xordas, el centro comunitario Manuela Pérez Sequeiros, AFAL, residencia San Xosé de Xubia, Aspanaes, centro Mi Casa, hospital Arquitecto Marcide y Domus Vi Narón (fotos adjuntas).

Estas visitas las han ido haciendo en varias jornadas y en las que los alumnos pudieron comprobar el día a día de centros de mayores, de personas con discapacidad, etc.

A todos les obsequiaron con alguno de esos detalles que elaboraron en los últimos días.

Desde el Santiago Apóstol destacan como “uno de los momentos más emotivos” que vivió la comunidad educativa, la visita a la residencia DoMus Vi de Narón, este lunes. “El alumnado pudo compartir tiempo con los residentes, conversando con ellos, intercambiando experiencias y cantando villancicos de manera conjunta, creando un ambiente cargado de emoción, respeto y alegría intergeneracional”, aseveran desde el centro educativo. La experiencia, un año más, “resultó muy positiva tanto para destinatarios como alumnado”, destacan.