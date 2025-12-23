Mi cuenta

Diario de Ferrol

Sociedad

El CPR Santiago Apóstol comparte ilusión y solidaridad con varias entidades de Ferrolterra

El alumnado del centro elaboró postales y regalitos que se distribuyeron entre numerosos colectivos de la comarca

Montse Fernández
Montse Fernández
23/12/2025 16:32
Domus Vi Narón tarjetas de Navidad niños del Santiago Apostol
Domus Vi Narón tarjetas de Navidad niños del Santiago Apostol
Daniel Alexandre
Un año más por estas fechas, alumnos del CPR Santiago Apóstol de Narón han vuelto a demostrar su compromiso con la solidaridad y los valores humanos a través de una iniciativa en la que ha vuelto a tomar parte todo el alumnado del centro, desde Educación Infantil hasta Secundaria. 

Como informan desde el mismo, durante los últimos días, “los niños elaboraron con mucha ilusión pequeños regalos y postales navideñas que posteriormente entregaron a distintas entidades” de la comarca de Ferrolterra como Asociación Chamorro, ASCM, Asociación de Persoas Xordas, el centro comunitario Manuela Pérez Sequeiros, AFAL, residencia San Xosé de Xubia, Aspanaes, centro Mi Casa, hospital Arquitecto Marcide y Domus Vi Narón (fotos adjuntas). 

Domus Vi Narón tarjetas de Navidad niños del Santiago Apostol
Domus Vi Narón tarjetas de Navidad niños del Santiago Apostol
Daniel Alexandre

Estas visitas las han ido haciendo en varias jornadas y en las que los alumnos pudieron comprobar el día a día de centros de mayores, de personas con discapacidad, etc. 

A todos les obsequiaron con alguno de esos detalles que elaboraron en los últimos días. 

Desde el Santiago Apóstol destacan como “uno de los momentos más emotivos” que vivió la comunidad educativa, la visita a la residencia DoMus Vi de Narón, este lunes. “El alumnado pudo compartir tiempo con los residentes, conversando con ellos, intercambiando experiencias y cantando villancicos de manera conjunta, creando un ambiente cargado de emoción, respeto y alegría intergeneracional”, aseveran desde el centro educativo. La experiencia, un año más, “resultó muy positiva tanto para destinatarios como alumnado”, destacan.

Domus Vi Narón tarjetas de Navidad niños del Santiago Apostol
Foto de familia con personal y mayores de la residencia Domus Vi Narón 
Daniel Alexandre
