El Concello despide el 2025 aprobando la urbanización del Sánchez Aguilera

Con el año 2025 enfilando ya su recta final, el Concello de Ferrol despide el ejercicio con un nuevo avance en uno de los proyectos estrella del mandato: la aprobación inicial del proyecto de urbanización del Sánchez Aguilera. Fue el alcalde, José Manuel Rey, quien anunció esta mañana al término de la Xunta de Goberno Local (XGL) este hito en la transformación urbanística de la ciudad naval, aseverando que el Consistorio “segue derrumbando muros e gañando espazos para os ferroláns”, en referencia al inicio de las obras en Irmandiños el pasado viernes.

“Falamos dun espazo que contará con zonas verdes, sendas peonís, carrís bici, parques e vivendas para seguir aumentando o número de habitantes e de familias que queren vivir na nosa cidade”, relató el regidor, avanzando que se actuará en una superficie de 107.770 metros cuadrados –lo que incluye el acuartelamiento en sí, General Elorza, el parque de Enxeñeiros, la pista de Aplicación Militar, el baluarte do Infante y la Residencia de Oficiales–. “É unha urbanización estratéxica para unir os barrios de Canido, A Magdalena, O Inferniño e Santa Mariña”, afirmó.

Características

El proyecto presentado ayer mantiene prácticamente intacta la configuración inicial expuesta a finales de mayo de 2024, durante la licitación de la redacción del plan urbanístico, pero aporta numerosos detalles concretos sobre el futuro “nuevo barrio” ferrolano.

Comenzando por el aparcamiento, uno de los ejes de la iniciativa y de las principales demandas de los vecinos de la zona, la propuesta del Concello mantendrá un espacio de estacionamiento en la explanada que a día de hoy se emplea para ello, pero más reducido, apostando en su lugar por habilitar plazas en espiga a lo largo de la nueva calle que conectará Doutor Fleming y la avenida do Rei con Cardosas, así como en Virxe da Cabeza y en los viales interiores de la superficie a urbanizar. A este respecto, Rey Varela aseguró que en el Peri-2R se contemplaban en su momento 168 aparcamientos, pero que en el nuevo proyecto aumentan hasta 363.

El antiguo depósito de agua se conservará como "guiño" a la historia del recinto Daniel Alexandre

Así, buena parte del espacio que se usa en la actualidad para estacionamiento se destinará a la construcción de una pista multideporte de 40 por 20 metros, un parque biosaludable con zona de calistenia, un área de juegos infantiles y un circuito de pump track, todo ello rodeado de entornos ajadinados. A esto se suma un nuevo recinto para perros junto a la confluencia de la calle Cardosas con la avenida de Compostela. Las otras dos grandes áreas verdes del conjunto arquitectónico se situarán en el corazón del espacio: por un lado, se creará un parque “concibido como un auténtico bosque urbano”, aseguró Rey Varela, en una parcela de más de 4.500 metros cuadrados junto a la carretera de Catabois. El espacio, indicó el regidor, conservará algunos de los árboles existentes y sumará nuevas unidades de 15 especies diferentes –en el conjunto del barrio se plantarán 478–, además de contar con una segunda zona de juegos para lo más pequeños, con acabados de madera y accesibles.

Por otro, se construirá un gran espacio central “multifuncional” que será, explicó el regidor, “o corazón cívico do novo ámbito urbano”. Esta suerte de plaza, apuntó, servirá, entre otros usos, “para acoller grandes eventos culturais, mercadillos, actividades veciñais, exposicións e celebracións ao aire libre”. Todas estas áreas, recordó el regidor, han sido diseñadas con caminos accesibles, puntos de descanso y de sombra, etcétera, “para mellorar o microclima e a calidade ambiental”.

Configuración interior

Como se señaló, la definición de las parcelas y su distribución interior se mantiene respecto a la configuración inicial presentada en 2024. De este modo, se conservarán tres de los pabellones en el extremo este del recinto, así como el cuerpo principal del antiguo acceso al acuartelamiento –que serán restaurados “para uso como equipamentos públicos”. En esta línea, el Concello finalmente ha optado por mantener el depósito de agua de la esquina con Catabois como “guiño” a la historia del espacio.

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto, la gran superficie comercial del extremo norte, sigue en el planeamiento urbanístico, si bien, como explicó el alcalde, no se trata de una parcela de titularidad municipal y, por ello, su uso y configuración dependerá “da comercialización que o Estado faga con ela”. De igual forma, en el lado opuesto, es decir, en la intersección de la avenida do Rei con Catabois, se mantendrá el museo de Historia Natural junto con otro edificio de carácter dotacional, rodeados de tres de las parcelas de uso residencial –la previsión es crear hasta 500 nuevos hogares–.

El estacionamiento será más reducido que el actual, pero se habilitarán más plazas en el interior Daniel Alexandre

A nivel de tráfico, el nuevo barrio contará con tres ejes circulatorios principales: por una parte, la mencionada extensión de Doutor Fleming hasta la calle Cardosas, que será de cuatro carriles; y, por otra, un vial de doble dirección individual paralelo a este último y uno de tres andeles –uno de subida y dos de bajada– que discurrirá en perpendicular a los dos anteriores, dividiendo en dos el antiguo acuartelamiento. El objetivo de esta configuración, señaló el regidor, es incentivar un flujo “calmado” que priorice el tránsito de peatones y ciclistas.

Asimismo, se emplearán materiales duraderos “e coherentes co contorno histórico”, tales como aceras de baldosa hidráulica y hormigón, sendas y zonas verdes de concreto desactivado, áreas deportivas y de esparcimiento con pavimentos específicos para cada actividad o adoquín de granito recuperado para los espacios singulares.

Por último, el regidor ferrolano señaló que el siguiente paso en el proyecto será la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), abriéndose así un período de un mes para la presentación de alegaciones. Tras resolver estas últimas, se procederá a su aprobación definitiva de la propuesta y a la licitación de los trabajos, presupuestados en 17,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses.