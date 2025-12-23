Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

El Concello celebra el apoyo unánime sindical a su nueva Relación de Puestos de Trabajo

El documento, que se publicará en el BOP en los próximos días, entrará en vigor el 31 de diciembre

J. Guzmán
J. Guzmán
23/12/2025 22:19
El alcalde, José Manuel Rey, durante su comparecencia posterior a la última Xunta de Goberno Local
El alcalde, José Manuel Rey, durante su comparecencia posterior a la última Xunta de Goberno Local
J.G.
Ferrol estrenará el próximo 2026 con la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Consistorio en vigor. Así lo anunció esta mañana el alcalde, José Manuel Rey, al término de la Xunta de Goberno Local en la que se dio luz verde al documento definitivo, recordando que el mismo se configura como un instrumento clave “para modernizar a estrutura interna da administración local”.

“Este é un paso definitivo nesa reorganización interna do Concello para prestar un mellor servizo aos veciños e veciñas e para afrontar este novo momento de recuperación e de crecemento da nosa cidade”, afirmó, incidiendo en que la RPT supondrá una modernización de la estructura organizativa municipal. En este sentido, el regidor ferrolano destacó que la redacción de la RPT se hizo de forma coordinada con la representación de los trabajadores, celebrando que la misma contase con el apoyo unánime de las cuatro centrales sindicales con representación en el Concello –CSIF, CIG, CCOO y UGT–.

De este modo, desde el Concello se indicó posteriormente que una de las novedades del documento es que facilita la movilidad interna del personal, “garantindo que ningunha actividade municipal quede sen atender por falta de efectivos”, además de definir correctamente las funciones y requerimientos de cada puesto. A este respecto, defiende que permitirá avanzar en la profesionalización de la estructura municipal.

