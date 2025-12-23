Mi cuenta

Ferrol

El Apalpador visitó Ferrol y deja paso esta Nochebuena a la visita de Papa Noel

La cabalgata será este miércoles en Caranza, por la mañana, y en A Magdalena, por la tarde

Redacción
23/12/2025 21:20
La polémica por la exclusión del ya tradicional recorrido del Apalpador por las calles de Ferrol del programa oficial de las fiestas de Navidad del Concello no impidió que en la tarde de este martes llegase a la ciudad desde las montañas el carbonero pelirrojo para visitar a los niños y niñas y hacer su habitual “roteiro” desde el barrio de Esteiro hasta la plaza de Armas.

Impulsado por la asociación Artábria, el recorrido volvió a celebrarse un año más para no perder la costumbre de que sea esta la primera visita de uno de los personajes de la Navidad a la ciudad, al que seguirán hoy Papá Noel y, ya en la tarde-noche del día 5 de enero, Sus Majestades los Reyes Magos.

Acompañado de música de gaitas y tambores y de otros personajes, el Apalpador animó la jornada, pese al mal tiempo. En esta misma jornada también hubo recepción de niños y niñas en la cúpula de Papá Noel en la plaza de Armas, y música de panxoliñas por las calles del barrio de A Magdalena.

Cabalgata de Papá Noel

La cabalgata de Papá Noel recorrerá en la mañana de este miércoles 24 el barrio de Caranza, a partir de las 12.00 horas, con partida del centro cívico y recorrido por las calles Juan de Austria, avenida Castelao, Telleiras, Travesía de Bazán, Mestre Lopez Dafonte,

rúa do Mourel, avenida de Bazán, Calle A, Rúa 9, hacia la rotonda del Conservatorio, para continuar por el paseo marítimo, Masaya, avenida Castelao, Armada Española, Padre Feijoo, Ejercito Español. Alcalde Quintanilla, Fontela Leal, Enrique Granados. López Bouza, Emilia Pardo Bazán, piscina hacia avenida Castelao, Armada Española, Lepanto. Juan de Austria, Cuco Ruiz, de nuevo al paseo y se despide por Telleiras.

Ya por la tarde, saldrá de la carretera de Catabois a las 18.00 horas para finalizar el recorrido en la plaza de Armas.

La ruta parte de este barrio, a la altura de la estación de servicio Repsol y recorre esa carretera hasta la plaza de Canido, avenida do Rei, plaza de España, calle Real, Rubalcava y llegada a la plaza de Armas.

Una vez que Papá Noel abandone la ciudad, ya desde el viernes 26 estará abierta en la plaza de Armas la cúpula de los Reyes Magos, hasta el día 7 de enero.

