Espectáculos

Del flamenco y folclore afrocubano de Pátax a una Jamming Sessions guiada por el público en Ferrol

Este fin de semana el teatro Jofre acoge dos propuestas destacadas por salir de la norma y por su éxito mundial

Redacción
23/12/2025 19:26
Dos millones de espectadores avalan la propuesta de la compañía Jamming
Cedida
Cedida
El teatro Jofre será escenario de un fin de semana que destaca por convertir en protagonistas a dos proyectos que se salen de la norma. En primer lugar, el viernes 26 será el turno del espectáculo de Pátax, donde priman los ritmos flamencos mezclados con el folclore afrocubano, mientras que el sábado 27 tendrá lugar la propuesta participativa Jamming Sessions, una cita para mayores de 14 años basada en la improvisación, en la que la diversión está asegurada

A las 20.30 horas dará comienzo el primer encuentro con un colectivo que acumula más de 23 millones de reproducciones en sus vídeos y que viene a Ferrol después de haber girado por escenarios de todo el mundo. Pátax es uno de los proyectos más sonados del jazz fusión, siguiendo la trayectoria de artistas tan destacados como Weather Report, Frank Zappa o Herbie Hancock, así como Miles Davis o Paco de Lucía.

Por su parte, Jamming Sessions empezará a las 19.00 horas para poner a prueba, en 90 minutos, el ingenio tanto de los intérpretes como del público. Cada actuación es distinta gracias a las sugerencias de los espectadores de diferentes estilos, géneros cinematográficos, teatrales o inlcuso literarios. Se trata de una propuesta que ya lleva de gira más de 15 años.

