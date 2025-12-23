Mi cuenta

Ferrol

Al menos una persona herida en una colisión en O Montón

El accidente se produjo este martes pasadas las tres de la tarde

Redacción
23/12/2025 17:29
Ambulancia. 061
Hasta el lugar se desplazó una ambulancia del 061
Emilio Cortizas
Al menos una persona ha resultado herida en la tarde de este martes al verse implicada en un accidente de tráfico registrado en el entorno de O Montón, en el ferrolano barrio de Caranza. 

Desde el Centro de Emergencias del 112 Galicia recibieron la alerta por la colisión a las 15.19 horas, precisando que el choque se produjo en la rotonda que va por debajo de la FE-13; es decir, la que comunica el acceso al puente de As Pías, A Gándara y la avenida do Mar. 

Se trasladó el aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Policía Local y los Bomberos de Ferrol por si fuese necesaria su actuación. 

