Adjudicados los servicios de arqueología para la segunda fase de “Abrir Ferrol ao Mar”

Las obras en los campos fueron adjudicadas a la empresa Prace Juan Rey-Cabarcos

Apenas cuatro días después del inicio oficial de las obras de la primera fase de “Abrir Ferrol ao Mar” –desde el puerto interior hasta la avenida de Esteiro–, el gobierno local anunció un nuevo avance en la segunda: la adjudicación del contrato para la prestación de los servicios de arqueología.

Así, será la empresa especializada Zeta Arqueoloxía e Sistemas de Xestión Integral, con sede en el municipio de Ames, la encargada de estas labores por un importe de 32.397 euros y durante un período de 16 meses –básicamente la duración de las obras de ejecución, cuyo desarrollo será en un principio de 15 meses–. En este sentido, el alcalde, José Manuel Rey, destacó durante el anuncio de la adjudicación que se trata de un ámbito constructivo de “alto valor histórico e patrimonial”.

Por otra parte, el regidor ferrolano avanzó que el encargo para la realización de las obras de esta fase se encuentra ya en mesa de contratación y que se están valorando las siete ofertas recibidas para el proyecto.

Campos de Caranza

También en el ámbito de las infraestructuras, Rey Varela informó de la adjudicación en la Xunta de Goberno Local del servicio de coordinación de seguridad y salud para los trabajos de transformación de las dos pistas de fútbol 8 en una de fútbol 11 divisible en el complejo deportivo de Caranza.

El encargo, que realizará la firma Ingeniería y Prevención de Riesgos, tendrá un coste de 5.045 euros. Así, el regidor recordó que esta actuación, que acometerá Prace Obras e Servizos por 809.555 euros, está incluida dentro del gran proyecto Cidade do Deporte y está cofinanciada a través de un convenio con la Xunta de Galicia.