Trabajadoras de Bimba y Lola en Ferrol agraciadas con parte del segundo premio

Hasta ahora la suerte ha sido muy esquiva con la ciudad naval

Montse Fernández
Montse Fernández
22/12/2025 12:40
En A Coruña, el equipo de Bimba y Lola sí celebró el premio con champán
En A Coruña, el equipo de Bimba y Lola sí celebró el premio con champán
El Ideal Gallego
Alegría comedida en la tienda Bimba y Lola de Ferrol, situada en la calle Real. A diferencia de A Coruña y Vigo, en donde el personal de los negocios salió a la calle a celebrar ese pellizco del segundo premio que vendió la compañía entre los trabajadores, aquí no se hizo ningún tipo de alarde.

Sobre la falta de celebración y ante la imposibilidad de fotografiar a los empleados, la encargada del negocio confirmó a este periódico que todas las trabajadoras de la tienda, cuatro en total, adquirieron participaciones del 70048. "No me parecía apropiado ponerme a beber a las once de la mañana, ya beberé cuando salga de trabajar", indicaba.

Lo que no quisieron compartir tampoco fue la cantidad jugada por cada una de ellas. "Todas hemos jugado algo, desde cinco euros mínimo hasta lo que cada una quiso", explicaba la responsable de este negocio situado en la calle Real ferrolana.

Cabe destacar que la empresa ha repartido entre sus empleados 97 millones de euros en participaciones del segundo premio del sorteo, que reparte 1.250.000 euros a la serie.

La trabajadora que menos haya jugado, es decir, los 5 euros de la participación, percibirá 31.250 euros.

