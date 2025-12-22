Tapiz vermello no Jofre este martes para a entrega do 22º Premio Carvalho Calero en Ferrol
A entrada é libre e o acto contará coa actuación da Banda Ferrolá de Música e a presenza da filla do intelectual
O teatro Jofre vístese de gala este martes, desde as sete da tarde, para acoller a entrega do vixésimo segundo Premio Carvalho Calero, ao que concorreron un total de 63 traballos nas dúas modalidades establecidas: Investigación Lingüística ou ensaio e Creación Literaria. Trátase da recuperación dun galardón que levaba oito anos sen convocatoria e que reparte gratificacións de 4.000 euros cada unha.
O acto, aberto á cidadanía —que pode retirar a súa entrada de balde na billeteira—, contará coa presenza do alcalde ferrolán, José Manuel Rey Varela, e o concelleiro de Cultura, José Antonio Ponte Far, así como de María Victoria Carvalho Calero, filla do profesor, literato e intelectual nado en Ferrol Vello. Porén, o Concello quere que a cita teña un obxectivo máis aló de felicitar ás persoas gañadoras, promovendo unha tarde de auténtica homenaxe.
Así, nun programa conducido polo comunicador Raúl Salgado, a Banda Ferrolá de Música será quen interprete ata seis pezas escollidas, desde a “Marcha dos Cabaleiros” de Wagnein ata “Negra Sombra”, pasando por outros compositores clásicos como Mozart ou Bach.
Martinho Montero Santalha, especialista na obra de Carvalho intervirá para facer un “adagio” en torno á súa figura, mentres que á profesora e activista pola súa figura, Delia Vázquez, en calidade tamén de ex alumna e amiga do escritor, tócalle unha lembranza sobre a súa relación con Ferrol.
As palabras da súa filla, ademais da lectura do fallo e a entrega dos galardóns, completarán a cita, na que o público recibirá de agasallo un libro do ferrolán editado por Galaxia.