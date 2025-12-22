Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Tapiz vermello no Jofre este martes para a entrega do 22º Premio Carvalho Calero en Ferrol

A entrada é libre e o acto contará coa actuación da Banda Ferrolá de Música e a presenza da filla do intelectual

Redacción
22/12/2025 18:26
A homenaxe polas Letras quedou deslucida pola pandemia
A homenaxe polas Letras quedou deslucida pola pandemia
Jorge Meis
O teatro Jofre vístese de gala este martes, desde as sete da tarde, para acoller a entrega do vixésimo segundo Premio Carvalho Calero, ao que concorreron un total de 63 traballos nas dúas modalidades establecidas: Investigación Lingüística ou ensaio e Creación Literaria. Trátase da recuperación dun galardón que levaba oito anos sen convocatoria e que reparte gratificacións de 4.000 euros cada unha. 

O acto, aberto á cidadanía —que pode retirar a súa entrada de balde na billeteira—, contará coa presenza do alcalde ferrolán, José Manuel Rey Varela, e o concelleiro de Cultura, José Antonio Ponte Far, así como de María Victoria Carvalho Calero, filla do profesor, literato e intelectual nado en Ferrol Vello. Porén, o Concello quere que a cita teña un obxectivo máis aló de felicitar ás persoas gañadoras, promovendo unha tarde de auténtica homenaxe

Así, nun programa conducido polo comunicador Raúl Salgado, a Banda Ferrolá de Música será quen interprete ata seis pezas escollidas, desde a “Marcha dos Cabaleiros” de Wagnein ata “Negra Sombra”, pasando por outros compositores clásicos como Mozart ou Bach. 

Vuelve el premio Ricardo Carvalho Calero de Investigación Lingüística e Creación Literaria

Más información

Martinho Montero Santalha, especialista na obra de Carvalho intervirá para facer un “adagio” en torno á súa figura, mentres que á profesora e activista pola súa figura, Delia Vázquez, en calidade tamén de ex alumna e amiga do escritor, tócalle unha lembranza sobre a súa relación con Ferrol.

As palabras da súa filla, ademais da lectura do fallo e a entrega dos galardóns, completarán a cita, na que o público recibirá de agasallo un libro do ferrolán editado por Galaxia.

