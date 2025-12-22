Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Piden penas de hasta ocho años para tres acusados de tráfico de drogas y tenencia ilícita de arma

Dos de ellos son residentes en Ferrol y el tercero en Albacete

Redacción
22/12/2025 00:27
La Audiencia Provincial emitió veredicto el pasado mes de abril
Audiencia Provincial de A Coruña
AEIG
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña acoge este lunes, desde las 9.45 horas, la causa remitida desde el Juzgado de Ferrol contra tres hombres, dos de ellos residentes en la ciudad naval, acusados de tráfico de drogas y tenencia ilícita de dos armas. Todos ellos se encuentran ya en prisión y el Ministerio Fiscal pide penas de entre ocho y tres años de cárcel para ellos. 

Los hechos, relatados en el escrito de la Fiscalía, se remontan al mes de octubre de 2024, cuando el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de la Policía Judicial dependiente de la comisaría Ferrol-Narón inició una investigación con el objetivo de identificar y detener a proveedores de sustancias en diferentes asentamientos de la comarca, adoptando el Juzgado de Instrucción número 3 medidas de investigación tecnológica. 

En este contexto, tuvieron conocimiento de que el primero de los acusados había viajado a Madrid para adquirir sustancias, siendo detenido a su regreso en As Pontes el 16 de diciembre. Transportaba más de dos kilos de cocaína con una pureza media del 80% y 820 euros en metálico. 

Además, se localizaron después en su vivienda de Mandiá —así como en varios trasteros y garajes— 1.510 euros; 7,51 gramos de MDMA; otros 25,42 gramos de cocaína; seis pastillas rosas; 8,61 gramos de heroína, más de diez kilos de cannabis y diversos objetos para su distribución, así como teléfonos móviles. Según la Fiscalía, su venta podría haberle aportado unas ganancias de 279.615,51 euros

En paralelo, a raíz de la misma investigación, el 14 de febrero de 2025 se formuló la detención del segundo acusado. También residente en Ferrol, había ido igualmente a Madrid el 8 y 26 de diciembre para facilitarle la compra de una partida de más de un kilo de cocaína al tercer encausado, vecino de Albacete, por lo que habría percibido una comisión de unos 2.500 euros. 

Fue detenido en la localidad malagueña de Manilva y al comprador —la persona vendedora no ha sido identificada todavía—, por su parte, las autoridades lo apresaron un día antes en el momento en el que retornaba a su lugar de residencia. Transportaba la droga oculta en la rueda de repuesto de su coche y 175 euros en efectivo. 

Además, una vez registrada su vivienda se incautaron de otros 547,94 gramos de cocaína distribuidos en diversas bolsas y paquetes, así como material para su dosificación, sustancias para el corte, teléfonos y 8.270 euros. Se calcula que por la venta habría sacado 172.969,51 euros. A mayores, en su trastero, los agentes hallaron dos pistolas, una Star y otra Kimar, ninguna de ellas registrada. 

La Fiscalía pide ocho años de prisión y multa de 600.000 euros para el primer acusado y 300.000 y siete años y seis meses para el segundo, mientras que le reclaman ocho años de cárcel al tercero por el delito contra la salud pública y otros tres por la tenencia ilícita de armas. 

