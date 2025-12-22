Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Os “Diálogos” fotográficos de Jorge Meis e José Pardo chegan ao Museo do Gaiás en Compostela

A mostra pode visitarse la Cidade da Cultura ata o 18 de xaneiro

Redacción
22/12/2025 21:05
Un intre da inauguración da mostra fotográfica no Gaiás
Un intre da inauguración da mostra fotográfica no Gaiás
Xunta
Desde este luns e ata o vindeiro 18 de xaneiro, o Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Compostela acolle a segunda parada da mostra “Diálogos” dos fotoxornalistas ferroláns Jorge Meis e José Pardo

Logo do seu éxito na Fundación Exponav, chega á capital galega nun formato algo máis reducido, pero pensado para atrapar a un público que si ou si terá que vela ao situarse nun lugar privilexiado: o Hall de Tirantes

Foi o director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, o encargado de presidir a inauguración de onte xunto ao alcalde ferrolán, José Manuel Rey Varela; a directora xerente da Fundación Cidade da Cultura, Ana Isabel Díaz, e os dous protagonistas, que confiaron en Manuel Cheda para a presentación e, de novo, en Eduardo Hermida como comisario. 

Camiño Inglés

A ollada en branco e negro do fotógrafo do Diario de Ferrol dialoga coa do profesional da Voz, baténdose ambos nun duelo de encadres do que sairán gañadoras as persoas espectadoras. 

El fotoperiodismo local empieza una ruta en Ferrol que llegará hasta Madrid

Más información

Todos os “ferroles” fican retratados nos seus obxectivos: a Mariña e os estaleiros, a arquitectura de Rodolfo Ucha e as alamedas ilustradas, as liñas e as curvas, o ceo e o mar. 

O comezo tamén dun Camiño Inglés que levou a estes profesionais ata Santiago nove meses despois e que, de seguro, non se deterá nas fronteiras galegas, proxectando Ferrol na península. 

