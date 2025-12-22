La Audiencia Nacional da la razón al ferrolano que impugnó la asignación de destinos

Fachada de la Audiencia Nacional AEIG

La Sala de lo Contencioso-administrativo nº 8 de la Audiencia Nacional ha dado la razón a un vecino de Ferrol en su demanda contra la Secretaría de Estado de Función Pública que a mediados de 2024 rechazó su solicitud de aplicar el orden de prelación en la asignación de destinos por motivos de salud.

Cabe recordar que este joven aprobó la oposición de funcionario de carrera del cuerpo general auxiliar y, en un primer momento, fue destinado a la Subdelegación del Gobierno en Huesca, a 800 kilómetros de su casa, a pesar de que su grado de discapacidad –del 65%–, su condición de dependiente y los informes médicos de su hospital de referencia, el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña –Chuac– consideraban la decisión un riesgo para su integridad física.

Pese a estas circunstancias –el afectado es también receptor de un doble trasplante hepático-renal desde 2016–, la Secretaría de Estado de Función Pública no lo tuvo en cuenta y desestimó la solicitud del vecino de Ferrol para rectificar el puesto asignado en Huesca y que se crease “una plaza ad hoc”, como, por otra parte, contempla la legislación en casos excepcionales como este.

Garantizar la autonomía

Hay que tener en cuenta, además, que las dos plazas adjudicadas en A Coruña y la vacante de Lugo se concedieron a personas que no habían solicitado el orden de prelación. Con esta sentencia de la Audiencia Nacional, contra la que ya no cabe recurso y, por lo tanto, es firme, se deja sin efecto la desestimación de la Secretaría de Estado de Función Pública, que se considera, además, contraria a Derecho.

El magistrado que firma el fallo no solo le afea a este departamento de la administración general del Estado que se le negase el derecho a ser destinado en A Coruña, sino que advierte sobre la interpretación errónea del artículo 9 del Real Decreto 2271/2004, que debía hacer efectivo el mandato del artículo 49 de la Constitución.

En la sentencia, el juez precisa que “los condicionantes derivados del estado de salud del recurrente, con importantes y graves patologías, no pueden desconocerse por la Administración, obligada a posibilitar el acceso al puesto de la persona discapacitada y a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social y a impulsar las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad”.

"Luz y esperanza"

Además, la sentencia recuerda que “las graves patologías que padece el recurrente y la necesidad de seguimiento de las mismas” son “difícilmente atendibles en Huesca, donde no existe centro de referencia para el seguimiento de las patologías que sufre el recurrente” y uno de los motivos –otros son la dependencia personal y las dificultades de desplazamiento– que “obligan al órgano convocante a facilitar la posibilidad de alteración del orden de prelación para la elección de plazas para personas con discapacidad”.

Para el joven ferrolano, este fallo no solo corrige lo que se le denegó injustamente, sino que sienta jurisprudencia, abriéndose “una gran ventana de luz y esperanza” para que todas aquellas personas en un caso parecido “no se vean abrumadas o desesperadas por un destino en el que su salud podría estar seriamente afectada por no tener los medios adecuados para su tratamiento.