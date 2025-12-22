El Puerto aprueba una extensión de la concesión de 15 años al grupo Yilport para la terminal de contenedores

FCT operará la terminal de contenedores hasta 2063 Cedida

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao aprobó en su sesión de ayer la modificación sustancial de la concesión a Ferrol Container Terminal –FCT– para prorrogar en 15 años el plazo fijado inicialmente. De este modo, FCT, que es propiedad del grupo Yilport, gestionará esta instalación hasta 2063, una extensión que está condicionada a la realización de inversiones por valor de cerca de 24 millones, tal y como avanzó este periódico el mes pasado.

El acuerdo evidencia, señala el Puerto, la apuesta del grupo de capital turco por la dársena de Caneliñas, reforzada, añade, “por la puesta en servicio de la conexión ferroviaria prevista para el segundo semestre de 2026” y que supondrá un impulso para la propia terminal.

Las inversiones a las que se compromete FCT se centran en la adquisición de nueva maquinaria y mejoras sobre la actual en los próximos años –hasta 2041–. Con estas compras, la terminal aumentará su capacidad operativa y la “eficiencia global”, apunta el organismo que preside Francisco Barea, además de “mantener los altos estándares de seguridad, fiabilidad y sostenibilidad” y facilitar la atracción de nuevas líneas marítimas y fortalecer la conectividad del puerto de Ferrol.

Con esta decisión de Yilport, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao contribuirá a “consolidar la posición del puerto como nodo logístico competitivo y eficiente en el Atlántico europeo”.

Nueva consignataria

Además de la extensión de la prórroga a Yilport, la reunión del consejo de administración del organismo portuario dio también el beneplácito a la incorporación de una nueva consignataria, Hamilton y Compañía. La empresa forma parte del grupo Transcoma, con más de 200 años de experiencia en el sector marítimo y logístico a nivel mundial.

Por otra parte, el consejo también dio luz verde a la creación del Comité Multidisciplinar de Innovación. La idea surge de la importancia de impulsar este ámbito “como motor de la competitividad, sostenibilidad y modernización del sistema portuario”, informa el Puerto.

Este órgano de colaboración va a hacer posible, explica, la articulación de una agenda común de innovación para el puerto, “reforzando la cooperación entre la Autoridad Portuaria y las empresas de la comunidad, tanto de Ferrol como de San Cibrao, así como universidades, centros tecnológicos y otros agentes relevantes del ecosistema innovador de la comunidad autónoma”.