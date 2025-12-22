El pleno aprueba el convenio de la Cátedra de Arqueoloxía con un reconocimiento extrajudicial

Suárez tuvo un rifirrafe con Sanjurjo Daniel Alexandre

Más corto, como se preveía, pero con alguna pulla y una salida de tiesto. El pleno ordinario de diciembre en el Concello de Ferrol duró apenas una hora, no tanto por el contenido de la parte resolutiva, sino por la ausencia de mociones. Sin embargo, y pese al ambiente relajado y al armisticio tácito que se presupone en este cierre de año, hubo debate y críticas entre la portavoz del gobierno en temas económicos, Susana Sanjurjo, y los voceiros de la oposición.

El primer encontronazo se produjo en los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Para el ejecutivo se trataba de una cuestión formal –facturas de otras anualidades o presentadas fuera de plazo–, pero para la bancada contraria es una muestra más de la “mala xestión”, aseguró el portavoz de FeC, Jorge Suárez. Lo que molestó a la oposición fue, así lo manifestaron, el tono “triunfalista” y los “fogos de artificio” de Sanjurjo en la exposición del punto. Aunque la edila de Facenda reconoció que “queda moito traballo por facer”, apeló al espíritu navideño para invitar a los grupos a “remar xuntos na mesma dirección”, pues, dijo, “non sobra ninguén para facer realidade o Plan Ferrol 2030. Deixamos atrás o derrotismo e a tristura e miramos ao Ferrol do futuro con ilusión e esperanza”, apuntó.

Acto seguido detalló los importes de las facturas que se llevaban al pleno para su validación. Entre ellas estaban las cantidades del convenio con la Universidade da Coruña por la Cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial entre 2022 y este año que acaba. En el primero, aseguró Sanjurjo, hubo que hacer un “pequeno axuste” y los otros tres, el abono completo. En total, más de 46.500 euros. Suárez le afeó el tono a Sanjurjo y se preguntó si “xa brindou antes do pleno ou quere ser paxe de Papá Noel”, afirmación que recogió la concejala de Facenda para el punto de las retribuciones de los cargos directivos.

Al PSOE le incomodó el “discurso grandilocuente” de la portavoz del gobierno y Rafael Fernández Beceiro llegó a reconocer que le dio “vergoña allea”, sobre todo porque, dijo, está “agardando pola execución orzamentaria, que xa lle adianto que vai ser mala”. Sanjurjo respondió que “non me gustaría terlles que cantar as corenta nesas datas” y el punto se aprobó con 13 votos a favor y las abstenciones de la bancada de la izquierda.

Emafesa y salarios

El cambio operado en Emafesa en septiembre reapareció en el pleno de ayer con una corrección de errores que la oposición aprovechó para pedirle al gobierno “un debate en profundidade”, dijo el socialista Ángel Mato, sobre “o futuro da empresa”. Iván Rivas (BNG), por su parte, acusó al ejecutivo de “meter o problema debaixo da alfombra sen explicarlle á cidadanía que vai pasar” y pronosticó que esa situación “se vai volver repetir no futuro”.

Las retribuciones de los puestos directivos –4– reservados a funcionarios con habilitación nacional reavivó la discusión. FeC preguntó si el aumento se llevó a la mesa de negociación general, extremo que confirmó el alcalde, Antes, Sanjurjo inquirió a Suárez sobre si el “brinde” lo había hecho antes del pleno y no después, lo que motivó que el exalcalde le pidiese a Rey Varela que llamase al orden a su concejala.

El tono se rebajó a partir de entonces. Se aprobaron las memorias de las subvenciones a Cáritas y Tema Down y se dio cuenta de los últimos asesinatos machistas. Además, la concejala de Política Social, Rosa Martínez, ofreció los motivos por los que el Concello se vuelve a adherir al POS + Adicional de la Diputación de A Coruña para la financiación de gastos sociales extraordinarios. Así, los casi 65.000 euros que le corresponden a Ferrol se destinarán, dijo la concejala, al refuerzo de personal, pues “a poboación vulnerable está a aumentar”. Tanto Mar López –BNG— como Eva Martínez –PSOE– le pidieron al gobierno que no emplee ese dinero en un asunto –plantilla–que debería estar resuelto y dotado en los presupuestos municipales.

El último punto abordó la propuesta de modificación de las tarifas de taxi para el año 2026, un cambio que conlleva un pequeño incremento de 20 céntimos en horario diurno por la bajada de bandera y en los vehículos de más de cinco plazas, un suplemento de 2,40 que solo se aplicará cuando los clientes “ocupen máis de catro prazas, agás cadeiras de rodas e de nenos, muletas e cans lazarillos”.

En este caso, los tres grupos manifestaron su acuerdo y reiteraron su invitación a regular este tema a través de la preceptiva ordenanza municipal.