Ferrol

El Juzgado de Ferrol concluye la investigación del caso Alfonso Villares sin procesar al exconselleiro

El que fuera titular de la Consellería do Mar estaba acusado de agresión sexual en la ciudad

Redacción
22/12/2025 17:29
Alfonso Villares el día que anunció su dimisión
Alfonso Villares el día que anunció su dimisión
Xoán Rei
El Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol ha cerrado las diligencias de la investigación que se habían abierto contra el exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, tras la denuncia por agresión sexual que se interpuso contra él en la ciudad naval, dando por zanjado el sumario y acordando que "no ha lugar al procesamiento", traslada el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). 

Siguiendo con el procedimiento, el órgano jurídico ha elevado el asunto a la Audiencia Provincial de A Coruña, quien tendrá que confirmar o revocar la decisión de la titular instructora. 

Fue la presentadora ferrolana Paloma Lago quien interpuso la denuncia contra Villares a finales de 2024 por unos hechos que, presuntamente, habían tenido lugar en la casa que la presentadora tiene en la parroquia de Covas. 

La causa trascendió seis meses después y, al hacerse pública, Villares presentó su dimisión el 4 de junio tras haberle comunicado el TSXG que estaba siendo investigado "para defenderme dunha denuncia da que son totalmente inocente", decía entonces arropado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. 

