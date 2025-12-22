Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Concello de Ferrol y Xunta firman el convenio para convertir el Torrente en Museo de referencia

Se renovarán las instalaciones para cumplir con las especificaciones museísticas

Redacción
22/12/2025 21:26
López Campos y Rey Varela durante la firma, este lunes, en Compostela
López Campos y Rey Varela durante la firma, este lunes, en Compostela
Cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, firmaban este lunes en Santiago de Compostela el convenio de colaboración que permitirá renovar y adecuar el centro cultural Torrente Ballester para convertirlo en el Museo de referencia de la urbe naval. 

La Xunta de Galicia aportará 250.000 euros de los 510.000 que se necesitan para acometer las obras, siendo el Concello quien se encargará de consignar el resto de la partida presupuestaria, 262.925,70 euros. 

Explican fuentes municipales que las condiciones de conservación del edificio no permiten usos museísticos, de modo que los objetivos principales de la actuación pasan por solucionar las diversas patologías que han ido aflorando en los últimos años, sobre todo las que tienen que ver con el grave problema de humedad que impide garantizar la correcta conservación de los fondos. 

La actuación en el Torrente Ballester pretende subsanar todas las deficiencias detectadas en el edificio

Ferrol aprueba un convenio con Cultura para el museo de la ciudad

Más información

Además, se mejorará su funcionalidad y la calidad de sus espacios, organizando las salas expositivas y otras áreas, como aseos o almacenes, sustituyendo también su mobiliario. Asimismo, se cambiarán los sistemas contraincendios y de emergencias, al igual que la iluminación y las instalaciones de ventilación del inmueble. 

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Migue Leal (izquierda), durante el partido de Avilés

El Racing de Ferrol se lleva un disgusto que no ensucia lo realizado
Juan Quijano
Un intre da inauguración da mostra fotográfica no Gaiás

Os “Diálogos” fotográficos de Jorge Meis e José Pardo chegan ao Museo do Gaiás en Compostela
Redacción
Iyana Martín, defendiendo a Karla Erjavec, fue designada como la mejor base de la jornada doce

Un Baxi Ferrol que fabrica MVPs
Iago Couce
Costa Artabra

El Costa Ártabra se mete entre los ocho mejores de la categoría
Redacción