Concello de Ferrol y Xunta firman el convenio para convertir el Torrente en Museo de referencia

López Campos y Rey Varela durante la firma, este lunes, en Compostela Cedida

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, firmaban este lunes en Santiago de Compostela el convenio de colaboración que permitirá renovar y adecuar el centro cultural Torrente Ballester para convertirlo en el Museo de referencia de la urbe naval.

La Xunta de Galicia aportará 250.000 euros de los 510.000 que se necesitan para acometer las obras, siendo el Concello quien se encargará de consignar el resto de la partida presupuestaria, 262.925,70 euros.

Explican fuentes municipales que las condiciones de conservación del edificio no permiten usos museísticos, de modo que los objetivos principales de la actuación pasan por solucionar las diversas patologías que han ido aflorando en los últimos años, sobre todo las que tienen que ver con el grave problema de humedad que impide garantizar la correcta conservación de los fondos.

Ferrol aprueba un convenio con Cultura para el museo de la ciudad Más información

Además, se mejorará su funcionalidad y la calidad de sus espacios, organizando las salas expositivas y otras áreas, como aseos o almacenes, sustituyendo también su mobiliario. Asimismo, se cambiarán los sistemas contraincendios y de emergencias, al igual que la iluminación y las instalaciones de ventilación del inmueble.