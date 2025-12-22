Álvaro García, el "héroe local" del derribo de la muralla del Arsenal de Ferrol

A pesar de que el hito que se produjo el pasado viernes en Ferrol tuviese como invitados a la ministra de Defensa, Margarita Robles; al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; al Ajema, Antonio Piñeiro, y al alcalde, José Manuel Rey Varela, entre otras autoridades civiles y militares, el verdadero protagonista de la jornada resultó ser Álvaro García Gómez, el anónimo operador de la retroexcavadora que cumplió el sueño de generaciones al comenzar a derribar la muralla del Arsenal en la zona de Irmandiños demostrando además una gran pericia.

Fueron unos nueve minutos de tareas a los mandos de la Volvo EC220EL y sabiéndose el punto atención de toda la comitiva, el público y la audiencia que estaría detrás de las decenas de móviles que lo enfocaban. Sin embargo, lejos de ponerse nervioso, a este vecino de Santa Comba que lleva en el oficio desde la adolescencia, la presión “no me coge por sorpresa”, admitía después, mientras algunos acudían al montón de piedras que había apartado cuidadosamente para llevarse un testigo pétreo de un día histórico.

Cumpliendo el deseo del hijo del regidor que había fijado sus ojos infantiles en la excavadora, montándolo al volante, García reconocía entre risas que era el “héroe” local para mucha gente. No en vano, el chascarrillo generalizado entre autoridades y periodistas era que, si llega a estar unos minutos más a ello, ya derrumbaba todo el muro ese mismo día.

“Si me dejan, sí”, apreciaba divertido, exclamando un “‘Mamma mía!’ Famoso así en nada” antes de confirmar que él formará parte del equipo que trabajará en el resto de la obra.