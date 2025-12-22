Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

“A Irmandade das Estrelas” sonó en un teatro Jofre que se llenó de emociones con Carlos Núñez

El vigués conquistó de nuevo al público y contó también con Agarimo de Catabois

Redacción
22/12/2025 00:07
carlos nuñez 2
El Jofre volvió a recibir a Núñez con los brazos abiertos
Daniel Alexandre
Carlos Núñez cumplió un año más con el público ferrolano que este domingo llenó el teatro Jofre desde las siete de la tarde no solo para celebrar el ya tradicional concierto navideño del vigués en la ciudad naval, sino también para hacer memoria y retroceder tres décadas atrás hasta la llegada de un disco que, junto a su ‘gemelo’ “Santiago”, logró revolucionar la proyección de la música folk atlántica al otro lado del ‘charco’. 

A juzgar por el potente directo —en el que, como es habitual, no escatimaron energías— y el entusiasmo del público, “A Irmandade das Estrelas” no ha podido envejecer mejor. 

Ya había avanzado el gaiteiro, además, que parte del elenco musical que compartió escenario con él era el mismo con el que grabó en acústico la “emoción” de un relato intemporal en el que figuran temas tan enraizados en el imaginario colectivo como pueden ser “Lela”, “Negra Sombra” o “Cantigueiras”

Carlos Núñez cumprindo coa súa cita imperdible o ano pasado no Jofre

Carlos Núñez, en Ferrol: “Convido muito, sobre todo á xente máis moza, a que viva esta experiencia”

Compartiendo escenarios con los veteranos estuvieron también ayer otros jóvenes músicos que ni siquiera habían nacido cuando The Chieftains incorporó a su álbum coetáneo —que también grabó Núñez— un set que popularizó fuera de la península las melodías de la “Muiñeira de Chantada”, “Miudiño” o “Lola” como protagonistas en “Dublin in Vigo” y se llevó un Grammy. 

carlos nuñez
Algunos de los músicos estuvieron en la grabación del disco hace 30 años
Daniel Alexandre

El músico y su equipo revisitaron estos dos trabajos editados en 1996 en homenaje a un tiempo y a las “Galicias do mundo”, los territorios y culturas hermanadas, de un modo especial la cubana. No en vano, la Vieja Troba puso la voz en “Para Vigo me voy”. 

