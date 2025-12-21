Receta | Pasta con bogavante
Ingredientes (para 2 personas)
- 2 bogavantes
- 600 gramos de pasta
- 300 gramos de tomate seco en aceite
- 50 gramos de tomate frito
- 6 dientes de ajo picado Cebollino o perejil
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
Elaboración
Separamos la cabeza, las pinzas y la cola del bogavante. De la cabeza sacamos todo el jugo y reservamos.
Ponemos una olla con agua suficiente para luego cocer la pasta y añadimos las cabezas abiertas por la mitad y la cebolleta limpia.
Una vez que rompa a hervir añadimos las pinzas y las cocemos durante 6 minutos aproximadamente. Una vez cocidas las enfriamos en agua con hielo y luego limpiamos las pinzas, los codos y reservamos.
Cortamos las colas de los bogavantes (con el caparazón) en cinco trozos cada una y reservamos.
Colamos el agua del bogavante y reservamos.
Picamos el tomate seco, el ajo y el cebollino o perejil.
Ponemos el agua del bogavante con sal a hervir y cocemos la pasta durante 6 minutos aproximadamente.
Mientras cocemos la pasta ponemos una sartén grande y marcamos las colas y las pinzas. Añadimos el ajo y el tomate.
Echamos la pasta en la sartén con los demás ingredientes y salteamos. Al final añadiremos el jugo de la cabeza y un par de cucharadas de tomate frito para ligar un poco.
Servimos y echamos un chorro de aceite de oliva virgen extra junto con el cebollino o perejil picado.