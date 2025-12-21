Ferrol clama una vez más contra el genocidio en Palestina: solidaridad bajo la lluvia y el frío

Un momento del recorrido por las calles de la urbe Daniel Alexandre

El intenso frío y las fuertes lluvias que azotaron por momentos Ferrol durante la mañana de este domingo no fueron impedimento para que la ciudadanía mostrase su rostro más comprometido. Bajo el lema “Ferrolterra contra o xenocidio en Palestina”, más de 200 personas, respaldadas por más de 30 entidades, organizaciones y formaciones políticas, recorrieron las calles del centro de la ciudad en una movilización centrada en poner el foco en lo que sigue sucediendo en el territorio pese al “alto el fuego”.

La marcha partió de la plaza Amada García para culminar en la del Himno Galego. Allí, el momento de mayor carga emocional se vivió con la lectura del manifiesto preparado por la organización por parte del Amir Ismaíl Hejazy, médico traumatólogo del Sergas y palestino gazatí, quien puso voz a las víctimas en un discurso que no ahorró en detalles sobre la catástrofe humanitaria.

Así, el texto subrayó que la presencia ciudadana en las calles busca evitar que el conflicto “caia nunha caixa de escuridade e silencio”. Durante la lectura, se denunció la ineficacia de los acuerdos internacionales y el incumplimiento sistemático de los altos el fuego. Según el manifiesto, los planes de paz actuales son a menudo “impostos baixo a chantaxe”, sin lograr detener baño de sangre del pueblo palestino.

Derechos humanos

El documento leído bajo la lluvia fue especialmente crítico con el papel de la comunidad internacional y la situación de los derechos humanos. En este sentido, se hizo hincapié en la emergencia sanitaria y social, remarcando la destrucción de hospitales y la falta de servicios básicos. “A desnutrición afecta a máis de medio millón de persoas”, recordando que enfermedades como la malaria o la sarna proliferan por el hacinamiento en condiciones infrahumanas.

También en la violencia en Cisjordania, remarcando el avance de la ocupación, donde colonos y tropas “queiman colleitas e coas escavadoras destrúen casas, arrincando as oliveiras, símbolo da economía familiar e da subsistencia do pobo palestino”.

En su declaración, el colectivo exigió además que el Gobierno español dé un paso firme para que “rache todo tipo de relacións e vínculos co estado sionista e proceda a aplicarlle sancións económicas e un boicote total”, haciendo asimismo un llamamiento global para que se garantice un “alto o fogo real, total, inmediato e permanente”, procesando a los responsables de los crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional. “Debemos esixir que a ONU tome medidas eficaces para obrigar a Israel a que cese no ataque constante en toda Gaza, asegure que cheguen os medios para o refuxio, a alimentación e a asistencia sanitaria que se precisa con urxencia e facilitar a evacuación de todas as persoas que necesiten atención sanitaria”, proclamó el portavoz del colectivo ayer, Amir Ismaíl.

El manifiesto culminó con una defensa del derecho de autodeterminación, afirmando que lo que Palestina necesita realmente no es un plan diseñado por los “cómplices do xenocidio”, sino un proceso de “descolonización” que devuelva la soberanía a su pueblo.

Canido

Tras la manifestación matutina, el pulso solidario se trasladó al barrio de Canido. El centro cívico se convirtió, desde las 14.00 hasta las 20.00 horas, en un espacio de encuentro y recaudación de fondos para las familias palestinas y organizaciones como International Child Welfare y Médicos sin Fronteras.

Habrá talleres de danza dabke y pintura, se sortearon obras de artistas como Suso Basterrechea y China Mandarina y se celebrará un mercado de segunda mano, con pinchos y la música de un DJ, que completarán una jornada donde el ambiente "festivo" no hace olvidar el motivo de la convocatoria.