“Este es un espacio para la reflexión, para hablar de la Historia con la cabeza fría”

López-Villalta, la semana pasada en los depósitos del baluarte

David López-Villalta resalta que su misión es “en un depósito que ya funciona muy bien, intentar poner mi granito de arena para mejorar un poco”. Lleva un año al frente del departamento técnico de los fondos que se conservan en el Baluarte del Infante y su experiencia previa le permite tener una visión muy clara sobre lo que debe ser su trabajo. “Somos servidores públicos, eso es lo primero, y en el archivo hay cabida para todos, una historia para todos”, apunta.

Si tuviese que decir cuál es la joya más preciada de este archivo, ¿con cuál se quedaría?

El judicial es algo extraordinario. Ten en cuenta que una cuarta parte de la historia de la represión en la guerra y la posguerra está aquí. También le tengo un cariño especial a todo lo que tiene que ver con la Capitanía General de la VIII Región Militar: es toda la historia militar de Galicia, tanto expedientes personales como cuestiones como el funcionamiento interno de la institución.

¿Qué limitaciones de consulta hay?

La más básica: la persona interesada o un familiar directo puede conseguir documentación, pero si no es así, tienen que pasar 50 años para poder suministrar la información. Cuando transcurre ese tiempo, lo que hay aquí es de libre acceso para todo el mundo.

Llama la atención la cantidad de documentación que se conserva y el buen estado...

El Ejército es una maquinaria perfecta y ha guardado memoria de todo lo que ha hecho. Es muy raro que haya habido una quema o una destrucción de documentación. Muy, muy extraño. Si juntáramos todos los archivos de Cultura (Simancas, Indias en Sevilla, de la memoria en Salamanca, etc.) tendríamos 175 kilómetros lineales. Después, el que más documentación posee no es la Iglesia –que tiene registro desde que el Concilio de Trento creó los archivos parroquiales–, es el Ejército.

¿La represión franquista es lo que más se consulta?

La represión franquista afectó a más de 500.000 personas, fue muy dura, pero también hubo una represión republicana –en torno a 60.000 personas– sobre la que no se guarda ningún tipo de archivo. Para hacernos una idea equilibrada tendríamos que conservar esa parte. Cuando viene gente joven les digo que es muy importante que cuidemos la Historia. No es algo para tirarnos a la cabeza unos y otros. Tenemos que hablar con la cabeza fría, con reflexión, y el objetivo es que alcancemos un consenso sobre nuestra Historia para tener una visión equilibrada desde el presente de lo que fue el pasado y construir un futuro mejor. Esto tiene que ser un espacio para la reflexión.