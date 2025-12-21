En Navidad, todo solidaridad en Ferrol

Papá Noel y sus elfas comenzaron a recibir las peticiones y deseos de los más pequeños en Armas Daniel Alexandre

El primer día de vacaciones para los más pequeños de la casa se percibió en el ambiente que se vivió en Ferrol a lo largo de toda la jornada, a pesar de que la lluvia volvió a hacer acto de presencia y restó afluencia a la animación en las calles.

Sin embargo, nada detiene el ímpetu de los auténticos protagonistas de estas fechas y ya este sábado tuvieron la ocasión de visitar a Papá Noel en la cúpula que este año instaló el Concello en la plaza de Armas, que vuelve a ser –árbol, mercado y navitrén– el gran centro neurálgico de la actividad.

Así, este sábado, durante todo el día –lo mismo que hará en las jornadas que vienen– el barbudo del norte estará a disposición de quien lo quiera visitar para recoger las últimas peticiones. Según informa el Concello, Santa Claus estará preparado de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00.

La Barroteka albergó un mercadillo en favor de Asotrame este sábado Daniel Alexandre

La ventaja es que, al estar bajo cubierta, nadie se mojará, pues las previsiones meteorológicas indican que habrá agua todos los días hasta el martes 23, cuando Papá Noel abandonará la cúpula para prepararse para la cabalgata de Nochebuena.

Actos de generosidad

Si los y las peques se centran en disfrutar de estas casi tres semanas de vacaciones, varias entidades de la ciudad se vuelcan, como suelen hacer, en actos de naturaleza solidaria.

Una de las actuaciones en el Carvalho Calero Daniel Alexandre

Uno de los clásicos navideños lo lidera la Agrupación Musical Nuestra Señora del Nordés, de la OJE Ferrol, que desembarcó en el centro cultural Carvalho Calero para impulsar la Operación Juguete, que en esta edición vuelve a implicar a entidades, comercios y particulares.

El Café Solidario del Santo Entierro volvió a ser un éxito Daniel Alexandre

En Esteiro, en concreto en el establecimiento La Barroteka, también hubo generosidad y solidaridad. Fue organizando y albergando un mercadillo en beneficio de Asotrame y, por la tarde, en el Casino Ferrolano, se celebró el Café Solidario de la Hermandad del Santo Entierro, también un clásico de la época navideña. Son tres muestras más de que la sociedad local no se relaja ni un segundo en ayudar.