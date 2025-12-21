El desafío de Ferrol para devolver la Ilustración a sus grandes alamedas

La Alameda de Suanzes es el tramo que llegó mejor conservado a nuestros días Jorge Meis

No son pocas las voces que vienen señalando que haber centrado el foco en el derribo de la muralla como principal hito del proyecto urbanístico que transformará la relación de la ciudad con el Arsenal, el astillero y el mar ha desviado la atención de lo más importante: la renovación de todos esos espacios para volverlos, al menos sobre el papel, más “humanos”.

Lo decía en una entrevista para este periódico la historiadora Carmen Perales Garat, advirtiendo de que la ciudadanía se relacionará con ellos a diario y deben responder a sus necesidades, pero también integrarse en el conjunto. Precisamente, estas dos cuestiones están alineadas con las ideas que hicieron germinar los usos del entorno que acompaña a la tapia y que respondían a los conceptos más vanguardistas de la Ilustración.

La exigencia de levantar ese muro para proteger lo que había —y lo que sigue habiendo casi tres siglos después— en su interior obligó a establecer un perímetro de glacis, de zonas amplias, despejadas, que permitiesen el avistamiento de un enemigo acercándose por tierra. Fue ahí donde los ingenieros decidieron empezar a plantar en 1761 la primera gran alameda de Galicia, la de Ferrol —la Herradura de Compostela es de 1878 y los coruñeses Jardines de Méndez Núñez de 1879—.

La profesora y bióloga María José Leira Ambrós en su libro “As alamedas ilustradas de Ferrol. Xerme dos corredores verdes urbanos e urbano-industriais” (Deputación da Coruña, 2021) detalla los motivos por los que la ciudad se puso a la cabeza de la creación de espacios urbanos en torno a sus defensas, una cuestión que considera “única en Europa”, ahondando en las múltiples funciones que cumplían estas ringleras de cientos de árboles repartidos entre Esteiro, A Magdalena y Ferrol Vello.

Funcionalidad

Las alamedas ferrolanas se pensaron y plantearon, según la experta, entre 1751 y 1757 de la mano de los ingenieros Petit de la Croix, Cosme Álvarez de los Ríos y Jorge Juan. “O criterio de máxima utilidade guiou a construción da obra ilustrada e as zonas verdes non foron unha excepción, como pode verse nas súas funcións”, recoge, enumerando cinco objetivos principales que debían cumplir, empezando por el defensivo: “Muro, foso e glacis formaban a tripla defensa do Arsenal que actuaba como unha cidadela dentro da Praza de Ferrol”.

Creando zonas verdes se quería fomentar además entre la población un cambio de hábitos para que paseasen y socializasen en ellas, integrándolas con otros elementos como iglesias, plazas o edificios públicos. A mayores, poniendo el foco en los miles de obreros que trabajaban en el recinto, dotar a la clase trabajadora de un lugar para el descanso y el ocio al lado de sus talleres resultó una idea precursora que se expandiría un siglo después. Asimismo, cumplían las alamedas una función urbanística para organizar el espacio.

Alameda de Suanzes Archivo Ateneo Ferrolán

Leira valora que sirvieron incluso para mostrar “o poder do Estado” al usarse como itinerario entre grandes monumentos: las puertas, la concatedral o el antiguo edificio consistorial, entre otros. De hecho, en dos visitas reales —la de Isabel II y la de Alfonso XII— cobraron un gran protagonismo como escenario.

Finalmente, la economía también se beneficiaba al surtir de madera para obras menores y esta fuente de ingresos estuvo detrás de no pocas trifulcas entre el Concello y la Marina.

Del Cuadro al Parque

El arbolado ilustrado empezaba en el desaparecido patio del Cuadro de Esteiro, del que hoy queda apenas un trozo de pradera enfrente de la antigua Puerta del Astillero, y se prolongaba hasta la entrada al Parque del Arsenal, justamente los dos primeros tramos que se humanizarán de nuevo a medida que avance el proyecto de “Abrir Ferrol al mar”.

Entremedias, se encuentra —en algunas zonas apenas queda algún árbol o prado como testigo de la historia— el Campo de Batallones, el Paseo o Alameda de Esteiro (actuales calles Mac Mahón y Taxonera), los Jardines de las Angustias, la Alameda de Suanzes, el Cantón, el antiguo Paseo de las Delicias y hoy Cantón de Molíns, la Gran Alameda (abarcaba desde la actual plaza de Galicia hasta Ferrol Vello) y el Paseo del Túnel (a lo que ahora llamamos Alameda del Carbón).

Paseo del Túnel y Cuesta de Mella Archivo Ateneo Ferrolán

La construcción de estos espacios comenzó en Esteiro en 1761 y finalizó con la Alameda del Parque a mediados del siglo XIX, cuando se completó el conjunto añadiendo espacios semejantes, pero de menor tamaño, en el interior del propio recinto militar-industrial para poner fin así a los litigios entre la Armada y la administración local.

Tenían fuentes, suelos de tierra o empedrado según la zona, muros de contención (el más llamativo que llegó a nuestros días es la Cuesta de Mella), monumentos, farolas y bancos, siendo el de mayor solera el que estaba en el Cantón, que se llevó en 1867 a San Francisco y se replicó de nuevo en su sitio original hace una década.

Debilidades

La primera intervención que menguó esta inmensa zona verde por la que discurría la vida de los habitantes de Ferrol fue la necesidad de ampliar el perímetro del Arsenal cuando se construyó el Dique de la Campana (se inauguró en 1879), quedándose con la parte baja de la Gran Alameda que había sido plantada en 1786 y tuvo seis o siete filas donde se distribuían sus 210 árboles. María José Leira habla de una “enorme perda” que generó tal ‘cargo de conciencia’ a la Marina que derivó en la cesión para la ciudad de “La Huerta del Comandante”, lo que es hoy la plaza de Galicia.

En su libro, la experta aporta datos históricos y los relaciona con la disposición actual de las zonas, estableciendo una radiografía fiel y un diagnóstico. Enumera el mal estado de las plantaciones, la falta de ejemplares centenarios —es especialmente crítica con los de la Alameda de Suanzes que se talaron en 1992 para hacer el aparcamiento subterráneo y que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia mandó plantar de nuevo dos años después—, los suelos pavimentados, parterres inadecuados o la acotación que no permite la entrada.

Son dos los tramos, a su juicio, más afectados, sobre todo por nuevas construcciones, viales y tráfico, el de Mac Mahón y Taxonera, y el de Irmandiños, siendo el mejor conservado el de la Alameda de Suanzes, que sirve para que la ciudadanía del siglo XXI sepa cómo era el Ferrol del XVIII.

Precisamente, sobre esa circunvalación donde empezó a derribarse la tapia viernes, dice Leira que el trozo “menos valorado pola xente”, un extremo que atribuye a la “altísima muralla”, el mal estado de los árboles —de hecho, se han talado casi todos y trasplantado los seis restantes—, el protagonismo de los coches y el desconocimiento del contexto histórico.

Oportunidades

Leira concluye su libro apuntando cuestiones que pueden ser de ayuda para la gestión de las alamedas ilustradas, como tener presente “as súas características históricas, tanto estéticas como funcionais, e a súa adecuación coa realidade” como punto de partida.

Campo de Batallones y antigua Alameda de Esteiro en la actual Mac Mahón Archivo Ateneo Ferrolán

Además, reivindica una protección a diferentes niveles, la creación de un centro explicativo-didáctico que “axudaría a paliar, de maneira planificada e adaptada a diferentes niveis, o descoñecemento que os cidadáns teñen deste conxunto histórico”, la sustitución de ejemplares arbóreos dañados y la renovación del mobiliario acorde al de la época. “Temos que traballar para poñer en valor esta parte da cidade que permitiu exportar ideas que fixeron evolucionar as áreas verdes urbanas e industriais a zonas máis abertas, máis integradas coa poboación, para goce e maior saúde dos cidadáns”, remata.

Apartes del guante que lanza la experta a las administraciones, el gran reto es devolverle las ideas ilustradas que las planificaron a lo que queda de estas grandes zonas verdes, un desafío que ya había puesto sobre la mesa el PSOE de Ángel Mato en la campaña electoral de 2023, cuando comprometían un “Plan de Mellora e Conexión das Alamedas Históricas” que se aplicaría desde el Cuadro de Esteiro a la plaza de Galicia y que cifraba en unos cinco millones de euros.

Ahora, el planteamiento se ha ensanchado bajo el paraguas de “Abrir Ferrol al mar”, que no solo abarca el barrio del astillero, sino que se expande hasta Caranza. Curiosamente, la hoja de ruta trae de nuevo parte de aquellas funcionalidades del XVIII.

En palabras del alcalde, José Manuel Rey Varela, la pretensión última de las obras pasa por “unha reordenación da circulación rodada e mellora da seguridade vial; a potenciación da mobilidade sostible mediante a prolongación do carril bici e itinerarios peonís; a creación de espazos para todos os cidadáns; unha integración estética e paisaxística na zona de contacto entre o mar e a trama urbana; pero, sobre todo, significa converter o que era a traseira da cidade no seu atractivo principal”.

Para conseguirlo, volverán a abrirse las grandes alamedas con más árboles y espacios públicos, mayor protagonismo de los monumentos, menor presencia del coche en favor del peatón y el ciclista, y logrando, además, algo que en la época dieciochesca era impensable: coser las zonas verdes de dentro y fuera del Arsenal, al menos visualmente, al derribar o rebajar la muralla, convirtiéndola en sí misma en un testimonio de la historia que, eso sí, convendría contextualizar y divulgar como piden las voces expertas.

El proyecto

Desde el entorno del antiguo Cuartel de Instrucción hasta Batallones serán varias las intervenciones planificadas para recuperar el emblemático paseo, empezando por el retranqueo del cierre del mencionado inmueble que, junto con el conjunto de la Puerta del Parque, formará una zona ajardinada mucho más grande y sin el acceso de los vehículos al recinto militar, siendo una parcela de 2.147 metros la que Defensa cederá al Concello.

Por su parte, en Irmandiños se reduce a 6,4 metros el ancho de la calzada, instalando carril bici y senda peatonal de tres metros cada uno, además de alternar parterres con árboles con un ancho de entre 1,85 y 2,2 metros. Está proyectada una intervención en su cruce con Coruña encaminada a que San Julián cobre un mayor protagonismo en el conjunto como ya ocurrió con la Pescadería de Ucha.

Asimismo, en el otro tramo al que Leira suspendía, el de Taxonera y Mac Mahón, se construirán 600 metros de senda verde y ciclista y una rotonda en el cruce con Españoleto. Además se integrarán el pabellón de Batallones y los dos centros educativos en el espacio que recuperará la antigua alameda —habrá 56 nuevos plataneros y 18 bancos de madera, entre otro mobiliario urbano—, poniendo en valor la puerta de la Escuela Obrera.