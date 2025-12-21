El Concello espera recortar los plazos de la primera fase de la calle Rubalcava

Los adoquines del tramo ya se han retirado, pero no se comenzará a picar la solera de hormigón hasta enero E.C.

El gobierno local de Ferrol espera poder recortar los plazos de ejecución de la primera fase del proyecto de reurbanización de la calle Rubalcava. Según relató el pasado viernes la concejala responsable del área de Urbanismo, durante la redacción de la iniciativa se optó por establecer un período “holgado” –concretamente de doce meses– para poder anticiparse a potenciales imprevistos, pero que “la idea es intentar reducirlos” de cara a minimizar las molestias ocasionadas a los vecinos.

“Al final te puede salir cualquier cosa y complicarse, pero al final se encuentra en mejor estado del que pensábamos cuando realizamos el estudio previo”, explica la responsable, señalando que, por ejemplo, este tramo cuenta con una solera de hormigón, frente al que se encuentra entre Igrexa y Real, que está “completamente hueco”. En este sentido, García Olivares detalla que también se decidió dividir este segmento en tres “subfases” para facilitar el desarrollo de las obras al mismo tiempo que se reducen las afectaciones al tráfico.

Estado de las obras

En cuanto al estado de la intervención tras cerca de tres semanas del inicio de las obras –y justo antes del parón navideño–, la responsable de Urbanismo se muestra satisfecha con los avances, apuntando que se han retirado todos los adoquines “y ya tenemos todas las conexiones, de saneamiento, electricidad, telefonía, etcétera, localizadas y marcadas”. De este modo, ante el inminente período vacacional, se ha decidido “dejarlo así” en lugar de comenzar a retirar la solera para posibilitar el tránsito excepcional de vehículos, como ambulancias o camiones de bomberos en caso de emergencia, o un transporte de mudanza solicitado por un vecino tiempo atrás.

“Luego, una vez retomemos la actuación el 8 de enero, comenzaremos con el tema de las instalaciones en este punto, porque en cuestiones de saneamiento siempre tiene que estar todo en funcionamiento”, relata. “Hasta que no hagamos la conexión al pozo que tenemos, no podemos ir al siguiente tramo, de Sol a Doutor Fleming”, afirma la concejala de Urbanismo, incidiendo en que lo prioritario de cada fase es finalizar las uniones con la red general y aplicar la capa base de hormigón. No obstante, con el fin de agilizar las obras, no se descarta simultanear las distintas etapas una vez los servicios estén garantizados, admitiendo la edila que posiblemente se alcance un punto en el que se tendrá que cerrar al tráfico toda la calle –o, al menos, el segmento entre María y la avenida do Rei–.

Retos de la intervención

Respecto a qué retos o imprevistos puede presentar la actuación, García Olivares explica que se trata de una intervención “muy complicada”, dado que “es una calle que tiene una pendiente muy pronunciada y que tienes que recoger todas las aguas, hacer todas las conexiones y que todo esté en funcionamiento”. “Yo ya tengo la mala experiencia de San Francisco, de todos los problemas que tuvo. Poníamos una canalización, venía una riada y se la llevaba por delante”, puesto que “las aguas de Canido bajaban por ahí y aquí estamos un poco en la misma tesitura, aunque a día de hoy no hemos tenido ningún percance”.

Todos los servicios del segmento ya se han localizado y marcado E.C.

Otro detalle importante del proyecto en su conjunto es el de las canalizaciones históricas, que como detalla la edila, al ser elementos patrimoniales deben conservarse. A este respecto, la responsable de Urbanismo señala que en los tramos que componen la primera fase no hay este sistema, pero que de todas formas las obras cuentan con un control arqueológico “por si se localiza cualquier cosa”. “Los alcatruces siempre se encuentran en el eje de la vía y al final es una caja de piedra, así que lo que se hace es instalar por dentro un nuevo tubo de saneamiento y el resto de instalaciones van por fuera del mismo”, relata.

Lo que sí se va a acometer –como ya se hizo en la humanización de otros viales como Sol, Iglesia o Lugo– es la separación de aguas pluviales y fecales, añadiendo una nueva canalización para las primeras y manteniendo la de las segundas.

La elección

Por último, respecto a la elección de Rubalcava como siguiente vial a humanizar en lugar de continuar de este a oeste tras la reforma de la calle Lugo, Blanca García señala que el Concello “cuenta con una lista de cuáles son las prioritarias en función de su estado”. En este sentido, la edila señala que, junto a la que ya está en obras, Tierra y Coruña son las que tienen preferencia por su estado de deterioro y que por ello, de volver a formar gobierno en el próximo mandato, serán las siguientes en las que se actuará.

En el caso del tramo concreto en el que se está trabajando, por otra parte, la edila afirma que se seleccionó por su bajo impacto en el tráfico rodado, dada la intersección de Doutor Fleming con la avenida do Rei.