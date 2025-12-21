El Archivo Intermedio Militar Noroeste, una joya en el baluarte del Infante que se abre a la ciudadanía

Hay 7,2 kilómetros lineales de documentos en estos depósitos Emilio Cortizas

Hay muchas joyas en Ferrol; algunas están a la vista, son pequeñas o se conservan parcialmente; otras aguardan tras los muros, como los del Baluarte del Infante, una de las huellas que quedan de la primera ciudad que fue, la del siglo XVIII. Allí, tras las paredes de la avenida do Rei, duermen 7,2 kilómetros de documentos que contienen una parte importante de la Historia de España y que solo este año que se acaba han recibido la visita de más de 650 personas, entre investigadoras, casi la mitad, y descendientes o familiares de los protagonistas de esos expedientes.

Más que documentos, David López-Villalta, el director técnico del archivo, prefiere hablar de historias. “Son miles, miles de vidas”, subraya, comenzando por el papel más antiguo que se conserva, de 1726, cuando Ferrol comenzó a tomar la forma de una urbe ilustrada.

El objetivo es abrir las instalaciones a la ciudadanía, recordarle su existencia y, sobre todo, su disponibilidad. Lo hará en plena reorganización de los depósitos y mejora de sus instalaciones, proceso que ya ha comenzado. “En los próximos años vamos a experimentar un proceso de reinstalación, vaciando de uno en uno los depósitos, retirando las estanterías metálicas y sustituyéndolas por armarios compactos, con ruedas, para aprovechar mejor el espacio”, explica López-Villalta, que incide en que estos cambios permitirán “ordenar más racionalmente el archivo porque en estos momentos tenemos un problema de fragmentación: un mismo fondo puede estar en tres depósitos. Con el cambio, los agruparíamos y facilitaríamos la búsqueda”.

"Este es un espacio para la reflexión, para hablar de la Historia con la cabeza fría"

Este año, el Archivo Intermedio Militar Noroeste ha tenido una actividad interesante y, como es lógico por la amplitud de la zona geográfica que abarca, de diversas procedencias. Muchos son familiares de personas que en algún momento de sus vidas estuvieron vinculadas al Ejército; otras –sobre 260 este año–, investigadores.

El documento más antiguo es de 1726, pero hay mucha información de la Guerra Carlista y, sobre todo, del XX David López-Villalta, director técnico

La propia diversidad de la documentación es la que está detrás de esta dualidad, precisa el director técnico. “Tenemos un archivo jurídico y otro administrativo. Este último es el que hemos heredado de todas las unidades militares de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Castilla y León, y el archivo judicial son causas que tenemos en gestión, no en propiedad, pues esta es propiedad del Tribunal Territorial Militar IV de A Coruña. Es decir, si un ciudadano quiere consultar una causa de la Guerra Civil, por ejemplo, necesita la autorización del órgano”.

A pesar de que hay documentos desde el siglo XVIII, la mayor parte fue generada en el XX, aunque de la Guerra Carlista hay material abundante, precisa el director del archivo. “Una cuarta parte de la historia de las unidades que participaron en la Guerra Civil y de las causas están aquí”, recalca.

Al margen de la documentación judicial, a nivel administrativo, las solicitudes más frecuentes tienen que ver con el servicio militar. Desde hace un tiempo, la legislación permite computar como años cotizados el tiempo de “mili”, por lo que hay muchas personas que piden los informes que lo atestigüen para poder aportárselos al Ministerio de Hacienda. Por otra parte está el interés de quienes quieren conocer datos sobre sus padres, abuelos o bisabuelos, incluso. “Son particulares que están indagando en la historia familiar”, apunta David López-Villalta, que recalca que simplemente con enviar un correo electrónico –aimnor@mde.es– se activa la maquinaria del personal del archivo para localizar la documentación.

Con todo, son los fondos judiciales lo que genera más interés. “Es que es una joya”, insiste el director técnico del centro. “Hay que entender que aquí está una cuarta parte de la historia de la representación de la Guerra Civil y la posguerra”. Es por ello que suele recibir visitas no solo de la amplia área geográfica que abarca, sino también de fuera. “Últimamente, por ejemplo, de Navarra o de Valencia”, apunta antes de relatar su experiencia en el archivo de Ceuta. “Es otro punto imprescindible que atraía la atención de personas procedentes de Japón o de Estados Unidos”, rememora.

La memoria que guardan los depósitos del Baluarte del Infante sobre la guerra y la posguerra no es solo la de la represión física, sino también la económica. David muestra en ese punto un expediente de 1937 en el que se procede a la incautación de “moneda del enemigo”. Ahí hay un auténtico dineral. “Billetes de 500 pesetas troquelados para inutilizarlos”, dice.

Para comprender la relevancia de la información que atesora el Archivo Intermedio Militar Noroeste puede ponerse un ejemplo. El Principado de Asturias ha contratado la digitalización de las causas judiciales de su territorio durante esa etapa. Es la primera Comunidad Autónoma de España que lo hace.

El Baluarte del Infante es un atractivo en sí mismo Emilio Cortizas

El centro se encuentra ahora en una fase de reformas y cambios que tienen como objetivo facilitar aún más la consulta y la visita. “Todo esto que vemos en tres o cuatro años va a ser completamente distinto”, comenta David López-Villalta, una transformación que va a actuar también sobre las condiciones de conservación del material y, sobre todo, su organización. “La idea es que todas las cajas se puedan identificar de un vistazo, simplificarlo todo”, añade.

En ese sentido, el director técnico del Archivo Intermedio Militar Noroeste tiene claro que el Ejército –en este caso el de Tierra– ha mostrado en estos últimos años “un interés en sus archivos. Se han dado cuenta de que, efectivamente, tienen un gran tesoro” y que, por lo tanto, hay que mimarlo. En esto último ha sido fundamental, explica, la labor de la ministra de Defensa, Margarita Robles. “Ha conseguido importantes avances para los archivos: antes venía un ciudadano y no podía tomar fotos, pero desde 2019, por decisión suya, cualquier persona puede venir con su cámara o su escáner portátil y realizar cuantas digitalizaciones quiera. Eso mejora no solo la accesibilidad, sino también la difusión de la documentación”.

En esa puesta en valor y apertura jugará un papel decisivo un mejor acceso a los papeles y la mayor seguridad para ellos –se están instalando sistemas de gas hipóxido para salvaguardarlos en casos de incendio, por ejemplo–, pero también otras actuaciones, como la conversión del polvorín en un auditorio. “Sabemos que tenemos un tesoro y lo que queremos hacer es que brille”, concluye.