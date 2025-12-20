Rey Varela: “Mientras otros se esconden, nosotros damos la cara, escuchamos y cumplimos”

El encuentro navideño tuvo lugar en el establecimiento Illas Gabeiras Cedida

El presidente del Partido Popular de Ferrol, José Manuel Rey, evocó el acto oficial con el que comienza el derribo de la muralla de Irmandiños en la cena de Navidad de la organización que se celebra este sábado en Illas Gabeiras.

En una cita a la que acudieron el responsable del partido a nivel provincial, Diego Calvo, y el secretario nacional, Miguel Tellado, Rey incidió en el carácter “histórico” de la jornada del viernes y en que el hito supone “una victoria para Ferrol, por mucho que algunos intentaran boicotearlo. Iniciamos una nueva etapa de apertura y progreso”, afirmó.

En ese sentido, el también alcalde de la ciudad se refirió a varios indicadores para ilustrar la “recuperación” de Ferrol, como el incremento de población por segundo año consecutivo, una afiliación a la Seguridad Social que supera las 20.000 personas y la “normalización” de la vida municipal, con cuatro presupuestos aprobados en dos años y medio. “Ferrol avanza con sus cuentas, no con cuentos”, añadió.

“Rehén de los separatistas”

“Ferrol está en movimiento gracias a un gobierno de hechos, no de palabras”, abundó Rey Varela, que definió al PP local como “una gran familia, cohesionada y centrada en trabajar”, en contraposición, dijo, a un Gobierno central “rehén de los separatistas y cercado por la corrupción”.

“Mientras otros se esconden”, apuntó, “nosotros damos la cara, escuchamos a los ferrolanos y cumplimos con nuestra palabra”, por lo que se comprometió a “seguir trabajando para aumentar esa confianza que nos han dado elección tras elección”, dijo.

José Manuel Rey aseguró además que se ha producido un cambio en la forma de gobernar, con un alcalde que “da la cara todos los lunes, con balances periódicos de gestión y un contacto permanente con los vecinos” a través de iniciativas como el plan de barrios de cada viernes. “Hoy las asociaciones saben que no están abandonadas y que sus demandas son escuchadas”, aseveró el presidente del PP local.

Por otra parte, el alcalde instó al Ejecutivo central a que firme ya con la Xunta el convenio para la estación intermodal, puesto que Ferrol es “la única de las siete ciudades de Galicia que aún no lo tiene”.

En el capítulo reivindicativo, Rey Varela hizo hincapié en el atraso del ferrocarril. “En pleno siglo XXI”, explicó, “no podemos permitir que un trayecto de 40 minutos en coche dure casi una hora y veinte en tren”, por lo que avanzó que su mejora se defenderá tanto en el Congreso como el Senado.

Para finalizar, el presidente del Partido Popular en Ferrol quiso agradecer el “compromiso” de Alfonso Rueda y de la Xunta con la urbe naval, por su “implicación en proyectos tan importantes para nosotros y nosotras como Abrir Ferrol ao mar y la Cidade do Deporte, así como a través del convenio de transformación urbana de los barrios de 12 millones de euros”. “Ferrol vive una recuperación –dijo– y los ferrolanos son los verdaderos protagonistas”.