Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Receta | Lubina al horno al ajillo

Redacción
20/12/2025 05:30
Receta de lubina al horno con verduras
Receta de lubina al horno con verduras
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Ingredientes (para 2 personas)

  • Una lubina 
  • Una docena de langostinos o gambas 
  • Dos dientes de ajo 
  • Un manojo de parejil 
  • Dos patatas 
  • Tomates cherry 
  • Un brócoli 
  • Un pimiento 
  • Un calabacín 
  • Una guindilla 
  • Sal, pimienta, aceite 

Elaboración

Empezamos con las verduras. Las lavamos y las cortamos, excepto los tomates cherry, que los dejamos enteros.

Colocamos las verduras troceadas en una sartén amplia con un poco de aceite y las salteamos hasta que estén casi hechas. Hay que dejarlas 'al dente' porque todavía se terminarán de hacer en el horno.

Apartamos las verduras y nos ponemos con los langostinos (o gambas) y la lubina.

Encendemos el horno a 180 grados y mientras se va calentando limpiamos los langostinos y los salpimentamos, igual que la lubina.

Colocamos las verduras en una bandeja de horno y, encima, ponemos tanto la lubina como los langostinos.

Sobre ella ponemos ajo picado finalmente y perejil. También se puede añadir una guindilla cortada para dar un toque picante.

Llevamos al horno unos 10-15 minutos, dependiendo de cómo de grande sea nuestro pescado, y plato listo.

Consellería de Mar - Xunta
Consellería de Mar - Xunta
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Asistentes al acto de aniversario del colegio eumés

Medio siglo de pupitres y aprendizaje en Pontedeume: el Couceiro Freijomil festejó sus 50 años
Verónica Vázquez
Los jugadores del Racing, celebrando un gol esta temporada

Cuatro meses de este Racing de Ferrol para igualar un curso entero
Juan Quijano
La Domus acogió el encuentro con el obispo

El obispo hace balance en Ferrol de un “año de esperanza”
Marta Corral
Acto abrir Ferrol al Mar

Loas a la colaboración institucional en una historia “escrita entre Ferrol y Madrid, pero en ferrolano”
X. Fandiño